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Пятница, 24.05.2019
Поздравления с последним звонком 2019 в открытках
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Поздравления с последним звонком 2019 в открытках

Кто-то попрощается со школой лишь на лето, а кто-то отправится уже во взрослую жизнь, и покинет стены родного учебного заведения навсегда. И для тех, и для других окончание учебного года - особенный праздник, который всю жизнь будет ассоциироваться с радостью и веселием. Каждый из них, конечно, заслуживает особенного внимания и искренних поздравлений с последним звонком.
Фото: pixabay.com
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