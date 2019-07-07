Оригинальные открытки с праздником Ивана Купалы 2019 Этот день считается одним из самых загадочных и непредсказуемых летних праздников. Праздник Ивана Купалы испокон веков отмечается весело и с размахом, с ним связано немало обычаев и традиций, многие из которых будут соблюдаться и в 2019 году.