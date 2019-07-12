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Пятница, 12.07.2019
Поздравление в открытках с Днем святых Петра и Павла 2019
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Поздравление в открытках с Днем святых Петра и Павла 2019

В церковном календаре июля есть важнейшая дата: 12 июля - праздник Петра и Павла, который сопровождается Петровым постом. День Петра и Павла всегда был одним из самых важных праздников у христиан. Он всегда становится поводом задуматься о духовной жизни, а также о физическом состоянии, ведь именно в этот день заканчивается Петров пост.
Фото: www.pinterest.com
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