Поздравление в открытках с Днем святых Петра и Павла 2019

В церковном календаре июля есть важнейшая дата: 12 июля - праздник Петра и Павла, который сопровождается Петровым постом. День Петра и Павла всегда был одним из самых важных праздников у христиан. Он всегда становится поводом задуматься о духовной жизни, а также о физическом состоянии, ведь именно в этот день заканчивается Петров пост.