Красивые поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках

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2 Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

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4 С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

5 В день чудесный Рождества Вам желаю волшебства, Чтобы выпал белый снег, Чтоб в работе был успех. Чтобы в доме был достаток, Чтобы мёд был только сладок И без примесей горчащих. Чтоб вы радовались чаще, Я сегодня вам желаю. С Рождеством вас поздравляю!

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7 Дорогой мой человек, С Рождеством Христовым! Пусть твой мир и пусть твой век Будет несуровым, Божья хлынет благодать В душу и в дыханье, Чтоб не знать и не встречать Боли и страданья. Ясных дней тебе и вех, И открытий новых! Дорогой мой человек, С Рождеством Христовым!

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9 В предвкушении своём Замерла душа, Жизнь подбрасывает сказки, Как же хороша! Пусть прольётся свет на всех Радости, тепла, Много счастья вам, любви В праздник Рождества.

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11 В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

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13 Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

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15 Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

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17 В День чудесный — Рождества, Поздравляю, Вас, друзья! Пожелать хочу любви, Чтоб едва-едва текли Годы пышною рекою, И горды были судьбою, Благодарны небесам, Посещайте божий Храм! Будьте искренне душою, И честны всегда с собою, Долгих-долгих жизни лет Без болезней и без бед!

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