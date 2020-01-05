Красивые поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках

Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мёд был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
В предвкушении своём
Замерла душа,
Жизнь подбрасывает сказки,
Как же хороша!
Пусть прольётся свет на всех
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества.
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!
Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!
В День чудесный — Рождества,
Поздравляю, Вас, друзья!
Пожелать хочу любви,
Чтоб едва-едва текли
Годы пышною рекою,
И горды были судьбою,
Благодарны небесам,
Посещайте божий Храм!
Будьте искренне душою,
И честны всегда с собою,
Долгих-долгих жизни лет
Без болезней и без бед!
Пускай сердце наполнится счастьем,
И уютом, улыбками — дом.
Поздравляю, желаю богатства.
Пусть Господь вам поможет всегда
В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.
Пожелаю я вам процветать,
И ничто пусть мешать вам не будет.
Свои цели, мечты воплощать!
Окружение пусть будет хорошим,
Уважают все вас же пускай,
И веселья пусть будет всё больше.