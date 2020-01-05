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Красивые поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках

Красивые поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
11:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

7 января православные христиане будут отмечать один из самых главных и торжественных праздников в церковном календаре – Рождество Христово.

  • 1

     

  • 2

    Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

  • 3

  • 4

     С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

  • 5

      В день чудесный Рождества

     Вам желаю волшебства,

     Чтобы выпал белый снег,

     Чтоб в работе был успех.

     Чтобы в доме был достаток,

     Чтобы мёд был только сладок

    И без примесей горчащих.

     Чтоб вы радовались чаще,

     Я сегодня вам желаю.

     С Рождеством вас поздравляю!

  • 6

  • 7

     Дорогой мой человек,

     С Рождеством Христовым!

     Пусть твой мир и пусть твой век

     Будет несуровым,

     Божья хлынет благодать

     В душу и в дыханье,

     Чтоб не знать и не встречать

     Боли и страданья.

     Ясных дней тебе и вех,

     И открытий новых!

     Дорогой мой человек,

     С Рождеством Христовым!

  • 8

  • 9

    В предвкушении своём

    Замерла душа,

    Жизнь подбрасывает сказки,

    Как же хороша!

    Пусть прольётся свет на всех

    Радости, тепла,

    Много счастья вам, любви

    В праздник Рождества.

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    В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

  • 12

  • 13

    Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

  • 14

  • 15

    Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

  • 16

  • 17

     В День чудесный — Рождества,

     Поздравляю, Вас, друзья!

     Пожелать хочу любви,

     Чтоб едва-едва текли

     Годы пышною рекою,

     И горды были судьбою,

     Благодарны небесам,

     Посещайте божий Храм!

     Будьте искренне душою,

     И честны всегда с собою,

     Долгих-долгих жизни лет

     Без болезней и без бед!

  • 18

  • 19

    Пускай сердце наполнится счастьем,

     И уютом, улыбками — дом.

     Поздравляю, желаю богатства.

     Пусть Господь вам поможет всегда

     В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.

     Пожелаю я вам процветать,

     И ничто пусть мешать вам не будет.

     Свои цели, мечты воплощать!

     Окружение пусть будет хорошим,

     Уважают все вас же пускай,

     И веселья пусть будет всё больше.

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