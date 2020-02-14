Скандальний художник графіті Бенксі, привітав усіх закоханих з Днем Валентина (Фото)

Бенксі привітав усіх закоханих: графіті-валентинка.

Вуличний художник Бенксі продовжує вражати своїми геніальними творами мистецтва. Напередодні Дня святого Валентина він привітав всіх закоханих оригінальною "валентинкою".

Бенксі є одним із найпопулярніших сучасних андерграундних художників. Нове графіті митця можна побачити у Бристоні, на південному заході Великої Британії. Фото шедевру художник опублікував на своїй інстаграм-сторінці.

Він зобразив дівчинку, яка стріляє з рогатки, а на стіні "розпливається" червона пляма з квітів. Це, напевно, найоригінальніше привітання з нагоди Дня закоханих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 28 Июн 2018 в 3:00 PDT

Що відомо про вуличного художника Бенксі?

Бенксі – псевдонім англійського вуличного художника графіті, особа якого досі не встановлена. Окрім цього, чоловік є політичним активістом та режисером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hell's Kitchen Публикация от Banksy (@banksy) 24 Окт 2013 в 7:22 PDT

Його роботи є надзвичайно цінними і значно збільшують вартість будинків, на яких розміщені. Наприклад, малюнок Бенксі, який був на стіні одного із гаражів Великобританії, продали за 100 тисяч фунтів, що дорівнює більш, ніж 3 мільйони гривень. Ще одну його картину купили на аукціоні за 3 мільярди гривень.