С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления на праздник 8 октября

День юриста — праздник, в который мы поздравляем всех юристов в Украине. В этот день поздравляют сотрудников, работающих в юридических и кадровых отделах, адвокатских и нотариальных конторах, а также:юрисконсультов, адвокатов, правозащитников, прокуроров. В нашей стране профессиональный праздник юристов отмечают с 1997 года, с момента выхода указа президента. Дата 8 октября выбрана неслучайно. В этот день в 1016 году киевский князь Ярослав Мудрый издал свод законов Русская Правда.