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Яркие поздравления на украинском с Днем ВСУ 2020

Яркие поздравления на украинском с Днем ВСУ 2020
12:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В воскресенье, 6 декабря, отмечается ежегодный праздник День Вооруженных Сил Украины.

День ВСУ был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году. Именно 6 декабря в 1991 году был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Традиционно президент Украины выступает с поздравлением всем служащим украинской армии, отмечает их роль в поддержании страной независимого статуса.

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ВСУ состоят из Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных Сил. Каждая из этих частей имеет свой профессиональный день (День Сухопутных сил и День Военно-Морских сил - 12 декабря, День Воздушных сил - 17 марта), а 6 декабря эти даты объединяются для всех военнослужащих страны.

"Телеграф" сделал подборку поздравления в картинках и открытках как на украинском, так и на русском языках.

Прикольные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах и картинках

Еще больше открыток с Днем ВСУ 6 декабря ищите здесь.

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Все по теме:

ВСУ, Поздравление, Картинки, Открытки.

Автор:

Телеграф
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