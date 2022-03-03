Укр

Мэр Харькова отменил коммуналку для некоторых жителей: кого это коснется

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
114
Игорь Терехов Новость обновлена 03 марта 2022, 12:05
Игорь Терехов

Власти города идут навстречу волонтерам.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину городской глава Харькова Игорь Терехов вновь обратился к жителям города.

Соответствующее видео опубликовано на telegram-канале Pravda Gerashchenko.

На видео Терехов поблагодарил всех за поддержку после бомбежек города. Другие области, города и иностранные партнеры везут гуманитарную помощь в город. Кроме того, мэр Харькова подчеркнул особую роль волонтеров, доставляющих необходимые продукты по всему городу, а также жителей, которые готовят еду. Терехов заявил, что для таких людей он отменяет коммуналку.

"Я принял решение, что все коммунальные услуги людям, которые готовят еду для харьковчан, будут аннулированы. Мы держимся, мы победим, мы харьковчане!" — заявил Терехов.

Напомним, Харьков подвергается ежедневным обстрелам вражеской армии. Второго марта авиаудару подвергся центр города. В сети доступны фото Харьковского городского совета, в который россияне попали крылатой ракетой. Во время обстрелов Харькова путинскими войсками погибла сотрудница СММ ОБСЕ.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Игорь Терехов #Война с Россией
Персонал ЧАЭС уже седьмые сутки удерживается российскими военными
Публикации
Украина официально обратилась к НАТО за помощью: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Персонал ЧАЭС уже седьмые сутки удерживается российскими военными
Украина официально обратилась к НАТО за помощью: подробности
Дата публикации
Категория
Российского истребителя больше нет
Еще минус один: украинцы продолжают уничтожать авиацию российских оккупантов
Дата публикации
Категория
Алексей Данилов принес обнадеживающие новости
ВСУ вернули под контроль границу с Россией в одной из областей — Данилов
Дата публикации
Категория
Зеленский записал новое обращение
Зеленский обратился к солдатам рф: "Иди домой, защищай русскоязычных там"
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)