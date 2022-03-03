Мэр Харькова отменил коммуналку для некоторых жителей: кого это коснется

Власти города идут навстречу волонтерам.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину городской глава Харькова Игорь Терехов вновь обратился к жителям города.

Соответствующее видео опубликовано на telegram-канале Pravda Gerashchenko.

На видео Терехов поблагодарил всех за поддержку после бомбежек города. Другие области, города и иностранные партнеры везут гуманитарную помощь в город. Кроме того, мэр Харькова подчеркнул особую роль волонтеров, доставляющих необходимые продукты по всему городу, а также жителей, которые готовят еду. Терехов заявил, что для таких людей он отменяет коммуналку.

"Я принял решение, что все коммунальные услуги людям, которые готовят еду для харьковчан, будут аннулированы. Мы держимся, мы победим, мы харьковчане!" — заявил Терехов.

Напомним, Харьков подвергается ежедневным обстрелам вражеской армии. Второго марта авиаудару подвергся центр города. В сети доступны фото Харьковского городского совета, в который россияне попали крылатой ракетой. Во время обстрелов Харькова путинскими войсками погибла сотрудница СММ ОБСЕ.