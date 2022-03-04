Укр

"Мама, найди своего сына!": россиянкам выдали инструкцию, как забрать своего отпрыска из плена

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Пленные россияне звонят на домой Новость обновлена 04 марта 2022, 16:22
Пленные россияне звонят на домой

Украинцы предложили российским матерям забрать своих сыновей из плена.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину российским матерям объяснили, как забрать своего сына из плена.

С подробной пошаговой инструкцией, как это сделать, ознакомил на своей страничке в telegram cоветник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По информации Геращенко, российские пленные будут выдавать матерям, но для этого им следует для начала связаться с украинской стороной. Антон опубликовал пошаговую инструкцию.

  • 1. Пленные будут выдаваться их матерям
  • 2. Для этого матерям нужно ехать забирать пленного в Киев
  • Чтобы узнать о судьбе сына, можно пойти одним из трех путей:
  • 1. Написать в телеграм-канал "Груз-200" https://t.me/rf200_now
  • 2. Позвонить на горячую линию по одному из номеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862
  • 3. Написать на почту [email protected]

Чтобы попасть в столицу Украины Геращенко предлагает матерям добираться до Калининграда или Минска, а затем ехать на автобусе через польшу в Украину. На КПП матерей встретят и проведут в Киеве, где и состоится передача.

Кроме того, Геращенко опубликовал имена некоторые пленных российских захватчиков.

Кроме того, Геращенко прикрепил несколько видео со звонками пленных в рф.

Ранее сообщалось, что НАТО вновь отказалось закрывать небо над Украиной.

Теги:
#Украина #Россия #Антон Геращенко
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