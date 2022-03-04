"Мама, найди своего сына!": россиянкам выдали инструкцию, как забрать своего отпрыска из плена

Украинцы предложили российским матерям забрать своих сыновей из плена.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину российским матерям объяснили, как забрать своего сына из плена.

С подробной пошаговой инструкцией, как это сделать, ознакомил на своей страничке в telegram cоветник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По информации Геращенко, российские пленные будут выдавать матерям, но для этого им следует для начала связаться с украинской стороной. Антон опубликовал пошаговую инструкцию.

1. Пленные будут выдаваться их матерям

2. Для этого матерям нужно ехать забирать пленного в Киев

Чтобы узнать о судьбе сына, можно пойти одним из трех путей:

1. Написать в телеграм-канал "Груз-200" https://t.me/rf200_now

2. Позвонить на горячую линию по одному из номеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862

3. Написать на почту [email protected]

Чтобы попасть в столицу Украины Геращенко предлагает матерям добираться до Калининграда или Минска, а затем ехать на автобусе через польшу в Украину. На КПП матерей встретят и проведут в Киеве, где и состоится передача.

Кроме того, Геращенко опубликовал имена некоторые пленных российских захватчиков.

Кроме того, Геращенко прикрепил несколько видео со звонками пленных в рф.

Ранее сообщалось, что НАТО вновь отказалось закрывать небо над Украиной.