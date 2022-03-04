"Мама, найди своего сына!": россиянкам выдали инструкцию, как забрать своего отпрыска из плена
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 89
Украинцы предложили российским матерям забрать своих сыновей из плена.
В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину российским матерям объяснили, как забрать своего сына из плена.
С подробной пошаговой инструкцией, как это сделать, ознакомил на своей страничке в telegram cоветник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
По информации Геращенко, российские пленные будут выдавать матерям, но для этого им следует для начала связаться с украинской стороной. Антон опубликовал пошаговую инструкцию.
- 1. Пленные будут выдаваться их матерям
- 2. Для этого матерям нужно ехать забирать пленного в Киев
- Чтобы узнать о судьбе сына, можно пойти одним из трех путей:
- 1. Написать в телеграм-канал "Груз-200" https://t.me/rf200_now
- 2. Позвонить на горячую линию по одному из номеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862
- 3. Написать на почту [email protected]
Чтобы попасть в столицу Украины Геращенко предлагает матерям добираться до Калининграда или Минска, а затем ехать на автобусе через польшу в Украину. На КПП матерей встретят и проведут в Киеве, где и состоится передача.
Кроме того, Геращенко опубликовал имена некоторые пленных российских захватчиков.
Кроме того, Геращенко прикрепил несколько видео со звонками пленных в рф.
Ранее сообщалось, что НАТО вновь отказалось закрывать небо над Украиной.