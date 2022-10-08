Шура и Моня – силовики передают "привет" криминальному синдикату, маскирующемуся под патриотов?

Громкие задержания последних недель могут быть связаны с деятельностью ОПГ, решившей стать главной в Киеве

На днях сотрудники СБУ сообщили о задержании силового крыла запрещенной партии ОПЗЖ кума путина – Виктора Медведчука, которое возглавлял экс-нардеп, предатель Илья Кива, ныне пребывающий в москве.

Однако это задержание может быть связано совсем с другими людьми.

Моня и Илья – друзья навек?

Ровно за месяц до задержания силовой ячейки ОПЗЖ из 12 человек СБУ провело еще одно действие против столичного криминала – был задержан экс-соратник Кивы, Михаил Майман. Как сообщал "Телеграф", задержали его по подозрению в торговле оружием, которую он якобы вел, прикрываясь статусом командира батальона "Архангела Михаила".

Еще летом Майман задерживался СБУ, правда, сам он заявлял, что был якобы похищен боевиками рамзана кадырова, но смог сбежать, хотя случилось это на Днепропетровщине.

Впрочем, для узких криминальных кругов подобная криминальная деятельность Маймана, не была секретом, и он носил там прозвище "Моня", а вот его специализация и "друзья" — менялись.

Широкую известность он получил летом 2021 года, когда подрался в ресторане с народным депутатом Ильей Кивой (последний уже был членом ОПЗЖ). Это придало самому "Моне" ореол патриота, который, правда, быстро пропал, ведь сам Майман рассказал о причине драки – ею стал конфликт вокруг киевского клуба Kiev Sport Club.

Драка с Кивой

По словам "Мони", именно он привел туда Киву, когда в 2016 году работал в его личной охране, потом будущий предатель Украины подружился с хозяином Kiev Sport Club, а после убийства последнего стал владельцем клуба.

То есть ссора друзей была не на ниве патриотизма, а обычного дележа денег: вероятно, Kiev Sport Club "опекался" Майманом. Очевидно, это и побудило его искать помощи у других людей.

Шура Красномордый – кому передают привет силовики через Моню-Маймана

По утверждениям СМИ, покровителем Маймана стал такой себе Александр Модлицкий, "ласково" называемый "Шура Красномордый" и представляющийся адвокатом.

Именно для последнего "Моня"-Майман, а в действительности Михаил Помогайло, якобы и выполняет деликатные поручения, попутно сам занимаясь делами вроде торговли оружием и наркотиками, ограблениями, похищением людей мошенничеством и прочим.

Впрочем, в этом он просто идет по стопам своего покровителя Шуры Красномордого. Так, Александр Модлицкий-Красномордый подозревается в организации похищения активистов Майдана из Октябрьской больницы — в том числе и нынешнего народного депутата Игоря Луценко и замученного до смерти Юрия Вербицкого.

Также СМИ пишут о его любовной связи с хозяйкой ресторана "Лео", которую он смог пристрастить к "зеленому змию" и начав управлять заведением обобрать его. Такие вот "патриоты" с уголовными наклонностями.

Любопытно, что еще в 2014 году сам Модлицкий пытался стать народным депутатом, баллотируясь по избирательному округу №96 (город Вышгород). В своей предвыборной кампании он обещал избирателям все блага на свете, но ожидаемо проиграл.

Сам Модлицкий утверждает, что работает адвокатом, и действительно, ему принадлежит фирма с солидным названием "Адвокатский союз", об уровне которой очень красноречиво говорят комментарии на сайтах поиска работы.

А в 2019 году о нем писали как о аферисте, который "разводил" столичных коммерсантов своим скорым назначением прокурором Киева и предлагал с ним "дружить" за деньги.

Можно сделать предположение, что Моня-Майман и Модлицкий-Красномордый постарались обзавестись полезными связями. К примеру, скандальное награждение одиозного нардепа Николая Тищенко наградным пистолетом весной, прошло именно под эгидой батальона "Архангела Михаила" Маймана.

Также можно сделать предположение, что дуэт Маймана-Модлицкого решил установить контроль над оставшейся без политической крыши и ударившейся в наркоторговлю бывшей силовой ячейкой ОПЗЖ, благо, у Мони очевидно были связи с окружением Кивы.

Таким образом, задержание ячейки ОПЗЖ через месяц после аналогичной акции в отношении Мони-Маймана может быть сигналом Модлицкому.