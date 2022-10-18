Новые самолеты закончились? Оккупанты возвращают в строй самолеты 40-летней давности

Оккупанты признали что современные самолеты у них заканчиваются

В скором времени на передовой оккупанты могут применить еще один самолет, который раньше там не применялся с российской стороны. Речь идет об истребителе МиГ-29, который в ВС рф насчитывается не менее 170 единиц, а с учетом ВВС Беларуси может доходить до 200.

Как сообщает MilitaryAviation In Ua россия снимает с хранения старые истребители МиГ-29, в частности они были переведены с аэродрома Миллерово в Ростовской области, где они были на сбережении.

Истребитель МиГ-29 относится к так называемому четвертому поколению, то есть уступает российским самолетам таким как Су-57, уже сбитым в небе над Украиной, и начал использоваться ВВС еще СССР в 1983 году.

Самолет создавался для борьбы с аналогичными американскими истребителями, прежде всего F-15 и F-16 и считался в момент своего создания грозной боевой машиной и с тех пор не раз модернизировался.

Так, Миг-29 имеет максимальную скорость до 2450 км/ч с дальностью более 2000 км, правда при дополнительных баках, возможность находиться в воздухе до 2,5 часов и подниматься на высоту в 18 000 метров.

В зависимости от необходимости самолет может нести до 6 ракет класса "воздух-воздух" или бомбы общим весом 2180 кг, бортовой радар позволяет засекать порядка 10 целей на расстоянии 50-70 км.

При этом МиГ-29 не раз сталкивался в воздушном бою с американским F-16 в Ираке и Югославии, и все бои завершились в пользу самолетов США, что говорит о его практическом преимуществе. Данная информация особенно важна для ВВС Украины, поскольку летом появилась информация о переговорах с США о получении Украиной истребителей F-15 и F-16.

Впрочем, недооценивать Миг-29 тоже неразумно, так в мае украинский пилот на данном самолете смог сбить в небе Херсонщины российский Су-35, относящийся к поколению "4+++" и немного не дотягивавший до новейшего Су-57 оккупантов.

Хотя ВВС Украины пока так и не получили F-15 и F-16, они с успехом используют оружие, которым вооружены последние — противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.