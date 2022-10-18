Проститутки, которые рады войне – пропаганда окупантов рисует позорную картину украинских женщин

Под ударом пропаганды оккупантов украинские женщины

Украинские женщины счастливы, потому что началась война, потому что теперь они смогут зарабатывать проституцией в Европе и расплачиваются за неумение украинских мужчин воевать.

Такие тренды задает пророссийская пропаганда в русскоязычных сегментах социальных сетей. Об этом говорят результаты исследования издания "Детектор медиа" в украинских соцсетях, во время которых с 28 февраля по 28 августа, когда были изучены десятки тысяч сообщений в соцсетях.

Главным месседжем усилий российских пропагандистов является попытка доказать, что украинские женщины радуются войнам, потому что теперь они могут уехать за границу и занялись там секс-работой. Мол, во многих странах, в частности, в Нидерландах, Румынии и других, открываются частные бордели, в которых "на работу" нанимают именно украинок.

Более того, авторы подобных сообщений также утверждали, что "Зеленский и его соратники не прочь продать украинок за границу". Мол, именно "проституция спасет Украину от дефолта".

Для этого делаются ссылки на российские и иностранные СМИ, так ИА DEITA.RU приводит слова инспектора шведской полиции и эксперта по проституции Саймона Хегстрема.

"Впервые мы видим больше украинок, чем румынок", — цитируют СМИ кафиров Хеггстрема, который вроде бы говорит это "с удивлением".

Издание "ИноСМИ" утверждает, что иностранные проститутки придумали новую схему привлечения клиентов, сообщает Норвежская языковая корпорация. "Теперь многие из них говорят, что приехали из Украины. По их словам, это помогает им увеличить заработок", — утверждает издание оккупантов.

Некоторые же пытаются "вбить" такой "клин" между украинцами и европейцами, утверждая, что именно европейцы заставляют украинок к занятию проституцией, не предоставляя им другой работы.

В то же время российская пропаганда отрицает сексуальные преступления в отношении украинок и оправдывает что — так было во время всех войн, ничего удивительного и страшного в этом нет.

Также российская пропаганда пытается отрицать это с помощью шуток, вроде "Великая Россия украла наши троллейбусы", — сообщил на пресс-конференции Зеленский. Интересно, успели ли изнасиловать».

Кроме того, пропаганда оккупантов пытается указать, что наличие в ВСУ женщин якобы говорит о слабости украинских мужчин, или убегающих за границу или вообще ничтожества. Или как вариант – страшные потери якобы деморализовали ВСУ.

Кроме того, российская пропаганда регулярно придумывает новые фейки в отношении Европы, например утверждая, что в Германии из-за дороговизны и дефицита газа жители мерзнут и вынужденно собираются все в одной комнате, чтобы как-то согреться.