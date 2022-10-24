Аварийность зашкаливает: почему в рф падают Сушки, ставшие рекордсменами по числу аварий

Практически каждый год в росии падают по 2-3 самолета типа Су

За минувшую неделю сразу две масштабные аварии случились в рф с участием боевых самолетов – в обоих случаях летательные аппараты упали на жилые дома.

Между тем, по данным Телеграмм-канала "СтратКом ЗСУ", с 24 февраля в рф произошли 11 аварий с участием самолетов, причем в 7 случаях из них падали самолеты марки Су:

7 июня Су-25 в Белгородской области. Летчик успел катапультироваться;

21 июня Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб;

11 сентября Су-34 в Крыму. Пилоты успели катапультироваться;

9 октября Су-34 в Ростовской области. Пилоты катапультировались;

9 октября Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб;

17 октября Су-34 упал на дом в Ейске. Пилот катапультировался, погибли 14 человек;

23 октября Су-30 упал на дом в Иркутске, оба пилота погибли.

Как выяснил "Телеграф", самолеты конструкторского бюро Сухого, которые и получают наименование "Су", считаются в рф самыми аварийноопасными. Так, бомбардировщики Су-24 только во время летных испытаний в 1970-х годах терпели аварии 14 раз, после принятия самолёта на вооружение ежегодно происходило 5—6 аварий и катастроф, в частности, за период 1988—1992 годов разбились 27 самолётов.

За штурмовиком Су-25, который отличился в текущем году уже тремя авариями, с 1981 года может похвастаться 34 летными происшествиями и авариями, то есть падает почти ежегодно.

Практически такая же статистика – 26 аварий за 30 лет эксплуатации, с 1992 года, числится за Су-30, один из которых упал 23 октября в Иркутске.

Даже формально самый новый самолет, Су-34, принятый на вооружение рф в 2014 году, с февраля потерпел две авиакатастрофы. Всего же с 2014 года Су-34 поучаствовал в 7 авариях, то есть опять же почти ежегодно.

Даже новейшие Су-30 и Су-34 продолжают подтверждать "славу" Сушки как крайне аварийного самолета, утвердившегося за ним еще с Су-24.

Неудивительно, что оккупанты возвращают в строй уже самолеты 40-летней давности.