Санкции не работали – откуда у россиян ракеты и как они их производят в условиях изоляции

Почему российские ракеты не кончаются и у них есть западная электроника для производства оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне массового обстрела Украины 23 ноября рассказал, сколько ракет осталось у оккупантов. Согласно представленной инфографике, больше всего, 8000 единиц, у оккупантов зенитных ракет С-300. Они активно используются россиянами для обстрела украинских городов – из этого арсенала до среды были выпущены 1020 ракет.

Х-35 россияне произвели больше всего

Но для нас интересно другое – сколько и каких ракет россияне смогли выпустить с 24 февраля и почему это стало возможным, несмотря на действующие против российского ВПК с 2014 года санкции.

Нет импорта – больше ракет

Рекордсменом по выпуску оказалась ракета Х-35, являющаяся в целом противокорабельным оружием, но также часто используемая против украинских городов – 504 ракеты из имеющихся всего 860, это третье место по числу использованных ракет.

Из 860 ракет Х-35, имевшихся у оккупантов, 360 были произведены уже с начала открытой агрессии рф против Украины, что больше, чем производство остальных образцов ракетной техники в инфографике вместе взятых.

Объяснение этому довольно простое – отсутствие в ракете импортных комплектующих или их минимум, что делает ее производство абсолютно независимым от импорта важных комплектующих. Сама Х-35 начала разрабатываться еще в 1977 году, когда разумеется ни о каком импорте с Запада не могло быть и речи. Правда первые ракеты были произведены лишь в 1996 году для Индии, но все же тогда сотрудничество в военной сфере было еще плохо развито.

В дальнейшем, как утверждается в СМИ, при производстве ракеты не использовались импортные комплектующие, что собственно и позволило производить Х-35 в таких впечатляющих количествах.

Х-101 – чисто российское или все же импорт?

Стратегическая крылатая ракета Х-101, чье производство началось в 2013 году, одна из новейших и дорогих (от 10 до 13 млн дол.) в россии, является довольно необычной для анализа. С начала открытой агрессии ВПК рф произвел 120 ракет, что весьма много.

С одной стороны, как утверждают российские СМИ, выполнена исключительно из российских комплектующих и малозаметна для радиолокации. В то же время по данным украинских СМИ, бортовой компьютер крылатой ракеты Х-101, используемой Россией, состоит из 35 микросхем, которые были произведены в США.

Если ракета действительно создается только из российских комплектующих, то это объясняет такое число выпущенных образцов, хотя оно в 3 раза ниже чем Х-35.

Если же импортные комплектующие действительно есть, то рф смогла найти способ обойти санкции. Об этом еще в августе сообщали эксперты из Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), которые нашли 450 видов импортных комплектующих в 27 образцах российского оружия.

Как гласит отчет, комплектующие нашлись и в ракете Х-59 типа "воздух-земля", в крылатой ракете Х-101, ракете "Калибр", в 2-х типах ракет для ракетного комплекса "Искандер". Правда большая часть их начинки так называемого "двойного назначения", то есть может использоваться в военных и мирных приборах, есть и только военная микроэлектроника.

Покупки после 2014 года могли осуществляться на черном рынке или же через посредников, в числе последних явно были гонконгские фирмы. Например, в июне 2022 года Минфин США наложил санкции на трех человек и гонконгскую компанию EMC Sud Limited, которая была частью тайной сети закупок, связанной с фсб россии.

Калибр, Кинжал и Искандер – ничто без импорта комплектующих?

Если с Х-101 еще имеются какие-то разночтения, то вот с распиаренными российскими ракетами "Искандер" и "Кинжал" никаких сомнений нет – в них точно используется импортная электроника.

Как гласило одно техзадание от 2017 года, ныне удаленное из Сети, в "Искандере" и "Кинжале" использовались 133 импортных детали, заменить которые было попросту нечем.

Тем не менее, как гласит, инфографика от министра Резникова, оккупанты после вторжения в феврале смогли произвести 120 "Калибров" и 48 "Искандеров", что явно говорит о наличии схемы по тайной закупке комплектующих заграницей через посредников. Правда в случае с ракетой "Кинжал", которая на 70% состоит из импортных комплектующих, цифры производства куда скромнее – всего 16 единиц, то есть наладить схему закупок комплектующих для них, оккупантам не удалось.

В то же время военный эксперт и руководитель Defense Express Сергей Згурец призвал не считать российские ракеты, а работать над созданием системы ПВО, которая сможет эффективно перехватить любое количество ракет.