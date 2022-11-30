"рф уже проиграла": военный аналитик ответил, сколько продлятся ракетные обстрелы Украины

Оккупанты потеряли преимущество на фронте, поэтому пользуются ракетными обстрелами, дабы показать силу

Украинцы уже несколько дней живут в ожидании очередной массированной ракетной атаки. Несмотря на желание Кремля сломить боевой дух украинского народа, этот план терпит поражение, но ракет в запасе у вражеской армии еще предостаточно. По мнению военного аналитика, директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, стоит принять тот факт, что россии хватит ресурсов на подобные удары по Украине на ближайшие несколько месяцев.

Об этом он подробно рассказал в интервью "РБК-Украина", передает "Телеграф". Самусь подчеркивает, что в основном атака россиян производится на энергетическую инфраструктуру, ведь на фронте они не способны проявить достаточную инициативу, чтобы добиться желаемого.

По словам эксперта, российские солдаты уже потеряли возможность использовать ракетное вооружение на поле боя. Не в последнюю очередь на это влияет и международное давление со стороны западных стран, а также Китая.

"Они теперь не используют ракеты для ударов по войскам, а исключительно по энергосистеме, потому что они решили, что на поле боя Украину уже не победят — они проиграли", — отмечает Михаил Самусь.

Аналитик предполагает, что сейчас для путина единственный вариант удержаться на "троне" и хоть как-то оправдать свои действия — это уговорить украинское правительство сесть за стол переговоров. Массированные ракетные удары по инфраструктуре являются одним из способов, которые для этого используются. Здесь задействованы сразу несколько факторов: давление на украинцев — мол, будете сидеть без света и без воды; давление на Зеленского — мол, вы же способны прекратить эти страдания своего народа; давление на Запад — мол, вам же не нужны очередные волны мигрантов, да еще и в зимний переиод.

"Поэтому мы и просим наших партнеров предоставить нам противоракетную оборону. Мы об этом говорим уже несколько лет, сейчас говорим еще более интенсивно. Но я не могу понять, почему страны НАТО нам ее не предоставляют, — говорит Самусь. — Если вы не можете нам дать системы противоракетной обороны – это значит, что вы нейтральная сторона в этом конфликте. То есть вы остаетесь нейтральными к совершению военных преступлений, ведь удары зимой по энергетической инфраструктуре — это военные преступления".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько ракет могло остаться у россиян и как это количество повлияет на длительность вероятных массированных обстрелов Украины.

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