Семейный бизнес: 7 интересных фактов о производителе танков Leopard

Вооруженные силы Украины в ожидании германских танков Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц обещает два батальона "леопардов" до конца марта. Украинские танкисты уже прибыли в Германию осваивать Leopard 2. А пока Бизнес Телеграф собрал самые интересные факты о производителе этой техники – компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW).

Четвертое поколение семьи Боде — повелители "леопардов"

Производитель танков Leopard, компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH, в отличие от многих вооруженных гигантов, не является акционерным обществом. Это общество с ограниченной ответственностью, которое на 100% принадлежит фирме Wegmann&Co GmbH. Ее основателями являются четыре семьи: Боде, фон Браунберенс, фон Мэйделл и Зете. Семья Боде является наиболее влиятельной среди них. Феликс и Штефан Боде — представители уже четвертого поколения баварской семьи, которая занимается машиностроением в Германии. Все совладельцы производителя "леопардов" максимально непубличны, избегают контактов с прессой и открытых мероприятий.

Редкое фото: Феликс Боде, один из главных совладельцев Krauss-Maffei Wegmann GmbH

Уникальное партнерство

Производитель "леопардов" с 2015 года является членом немецко-французского концерна KNDS. Это партнерство уникально, потому что речь идет о совместном предприятии закрытой семейной фирмы и публичной государственной компании. Францию в нем представляет предприятие GIAT Industries — производитель известных в Украине французских гаубиц Caesar. Похоже, именно странное сочетание статуса учредителей объясняет тот факт, что структура управления KNDS была окончательно утверждена лишь через 5 лет после основания компании. В 2020-м наконец был создан наблюдательный совет, где немцы и французы имеют равное количество голосов. Партнерство с французами помогает семье Боде лучше продавать танки на арабских рынках. В 2025 году немцы и французы готовятся начать совместное производство первого танка под не очень благозвучным названием E-MBT. Возможно, к тому времени они еще найдут хищного представителя семейства кошачьих, которым еще не назван танк.

Позорное пятно в истории

Сотрудничество с Гитлером — самая темная страница в истории KMW. До 1933 года компании Krauss-Maffei и Wegmann & Co, после слияния которых впоследствии была создана KMW, специализировались на производстве локомотивов, железнодорожных вагонов и грузовиков. После прихода Гитлера к власти эти компании получили первые заказы на производство бронированных машин и башен танков, и начали стремительно менять направление развития. Во время Второй мировой войны Krauss-Maffei и Wegmann & Co использовали тысячи узников концлагерей и военнопленных на принудительных работах. За это время обе компании превратились в ведущих производителей оружия в Немецком Рейхе.

До Второй мировой войны компании Krauss-Maffei и Wegmann&Co славились не танками, а вагонами

Точка кипения

Офисы KMW в Мюнхене и Касселе – постоянное место протестов пацифистов, профсоюзов или выходцев из стран, недовольных поставками оружия одной из сторон военных конфликтов. В ноябре 2022 года предприятие в Касселе приостанавливало работу после требования профсоюза поднять зарплату на 8%. В конце 2019 года группа прокурдских активистов приковала себя цепями к фабричным воротам, протестуя против поставок немецкого оружия Турции. А самый громкий скандал разгорелся в 2012 году, когда по всей Германии прокатились протесты против продажи танков Саудовской Аравии, известной нарушением прав человека. Тогда же произошел уникальный случай — с публичным заявлением выступил один из 26 совладельцев KMW Буркхарт Браунберенс. Он поддержал протестующих. Но этого 71-летнего художника, который в молодости сочувствовал коммунистам, быстро исключили из комитета акционеров компании, а немецкие танки в Саудовскую Аравию в конце концов продали.

Митинг перед заводскими воротами оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann

Греческий скандал: громко, но почти без последствий

Самый громкий скандал в новейшей истории KMW пришелся на 2013-2019 годы, когда продолжалось расследование по поводу показаний бывшего заместителя директора департамента закупок Минобороны Греции Антониоса Кантаса. Он признался в получении взяток от разных производителей оружия на общую сумму 13 миллионов долларов. Кантас, в частности, утверждал, что в 2001 году представитель KMW Димитрис Папахристос заплатил ему 0,5% стоимости сделки по поставкам САУ PzH-2000 (примерно 820 тысяч евро), а еще один человек, Томас Лиакунакос, оставил 600 тысяч евро на своем диване, чтобы развеять его опасения относительно необходимости закупок танков Leopard 2. В конце концов Региональный суд Мюнхена в 2019 году не стал рассматривать большинство обвинений из-за истечения срока давности, присудил менеджеру KMW, ответственному за Грецию, 1 год и 3 месяца лишения свободы условно, а саму компанию оштрафовал на 500 тысяч евро.

Переманили топ-менеджера Mercedes-Benz

С 1 апреля 2023 года за производство танков Leopard 2 будет отвечать новый главный операционный директор KMW Флориан Гогенвартер. Об этом назначении было объявлено очень заранее – в январе. Самое интересное, что на прежнем месте работы Флориан отвечал за производство легковых автомобилей Mercedes-Benz в Европе и Африке. Поэтому все ждут, что и в дизайне новых немецких танков появится больше элегантности, а армейцы уже шутят о роскошных кожаных сиденьях и круиз-контроле в Leopard 2.

Пересел с Мерседеса на танк: Флориан Гогенвартер станет главным операционным директором Krauss-Maffei Wegmann 1 апреля 2023 года

Первые, кто вызвался помочь

Первая информация о готовности компании KMW мгновенно предоставить свою технику для ВСУ появилась в немецкой печати уже 25 февраля 2022 года. То есть, уже на следующий день после вторжения россиян. Тогда речь шла о 50 самоходных зенитных установках "Гепард". Только через полтора месяца, 10 апреля, украинское правительство перенаправило официальное предложение немецкой компании на согласование Правительства Германии. Там тоже думали долго, и первые три "Гепарда" попали на фронт только в июле, после чего поставки продолжились. Но главное, что попали. Теперь очень ждем усиления ВСУ танками Leopard.