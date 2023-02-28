Бизнес в россии - признак патриота? Владелец "Хортицы" Черняк платит в казну страны оккупанта сотни миллионов долларов

Неизвестно, помогает ли бизнесмен ВСУ, а вот через его бизнес в рф в казне оккупантов поступают сотни миллионов долларов

В то время как Украина второй год борется с полномасштабным вторжением рф, некоторые украинские бизнесмены по-прежнему продолжают свой бизнес в стране-оккупанте и не спешат отказываться от своих активов и прибылей.

Речь в частности идет об известном бизнесмене Евгении Черняке, главе наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (бренды "Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак и др.), ведущем YouTube-канала о бизнесе "Big Money". Как утверждает OSINT-сообщество Molfar, предприниматель продолжает вести бизнес в россии.

Несмотря на аннексию Крыма

Хотя на официальном сайте холдинга Global Spirits утверждается, что в 2014 году Роспотребсоюз ввел санкции против продукции холдинга и даже запретил ее поставку в россию, верится в это слабо.

Так, по данным СМИ, в 2016-м году Global Spirits купил к уже имеющему в Вологде "Русскому северу" второй водочный завод в россии – им стал подмосковный "Родник и К". Хотя официально компания Евгения Черняка это не признала – российские заводы не указаны в списке предприятий холдинга, подтверждение данному факту имеются.

Так, в 2017 году федеральная служба рф по интеллектуальной собственности удовлетворила заявление ГСХ "Трейдмаркс Лимитед" о признании ТМ "Хортица", главного бренда для Global Spirits, общеизвестным товарным знаком. На фоне заявлений холдинга о якобы запрете на экспорт его продукции в рф, это решение выглядит странно.

Более того, в материалах решения утверждается, что за 2009-2016 годы, в рф были экспортированы 216 млн единиц (бутылок) алкоголя под ТМ "Хортица" и еще 76 млн единиц были произведены на заводах "Русский север" и "Родник и К".

В целом по версии Molfar, российские активы Евгения Черняка включают в себя:

ООО "Родник и К" – является частью Global Spirits russia (в 2022-м году сменила название на Традиции успеха), владеет ТМ Шустовъ и Мороша;

ООО "Торговый дом "Мегаполис" – дистрибьюторская компания, являющаяся частью Global Spirits russia/Традиции успеха.

ООО "Русский север" — юрлицо завода в Вологде, до апреля 2022 года владельцы — Oxford AMG-77 Ltd🇨 (99%) и Торговый Дом "Мегаполис" (1%).

АО "Феодосийский завод коньяков и вин" – вероятно также входит в активы Global Spirits в России.

При этом украинская компания всячески помогала своим российским подразделениям, например, в 2015 году ООО "Украинская Дистрибуционная Компания" поставляет "РОДНИК и К" бесцветные стеклянные бутылки "Хортица Стандарт". А в 2017 году она же поставляет "Русскому северу" бесцветные стеклянные бутылки "Первак".

Российские компании не остаются в долгу и ООО "Глобал спиритус групп" получило 29 поставок из страны-оккупанта.

По данным российских СМИ в 2021 году продукция Global Spirits в россии пользовалась особым успехом и ее отгрузки выросли сразу на 45% до 7,1 млн дал продукции (71 тыс. тонн).

Ситуация изменилась после 24 февраля 2022 года.

Global Spirits запретил, но водку производят

После вторжения войск рф в Украину холдинг Global Spirits заявил, что отозвал лицензию на производство и дистрибьюцию алкогольной продукции на российском рынке, что опять же выглядело странно если ранее заявлялось, что экспорт запретил роспотребнадзор еще в 2014-м году.

Более того, в апреле предприятие Евгения Черняка обзавелось решением суда Кипра, которым запрещены производство и реализация брендов Global Spirits на российском рынке.

Решение кипрского суда

Объяснялось это тем, что фактически весь бизнес украинского предпринимателя зарегистрирован именно на Кипре.

Так, владельцем Global Spirits является кипрская компания AMG-77 Investment Ltd, а скажем уже упомянутая украинская ООО "Глобал спиритус групп" принадлежит кипрской же "Глобал Спиритс АМГ Европа ЛТД".

Вследствие этого российский бизнес холдинга Global Spirits также подвергся изменениям – в апреле 2022 года появилось такое себе ООО "Традиции успеха", учредителями которого оказались еще два ООО – "Русский север" и "Родник и К".

Обоими учредителями владеет некий Александр Беспалов, о котором ничего неизвестно, что странно, ведь речь идет о компании одном из лидеров такого рынка как российский.

Как считает команда Molfar, Беспалов был председателем правления АО "Феодосийский завод коньяков и вин" еще в 2020 году и вероятно, работал в ООО Торговый Дом Мегаполис. Иными словами, возможно, Беспалов был менеджером нескольких компаний, принадлежавших кипрской компании, которая уже принадлежала семье Черняков. То есть он может быть просто доверенным лицом на которого переписали активы.

Тем временем как заявили в "Традициях успеха" они работают над созданием собственных брендов алкогольной продукции, в том числе по программе импортозамещения. Правда уже названия новых "брендов" все объясняют – так вместо ТМ "Хортиця", "Мороша" и "Первак" теперь россияне пьют водку "Хорта", "Морошка" и "ПервакЪ".

Водка ТМ Хорта - не так уж много отличий

Миллионы долларов для казны страны-агрессора

Но какие деньги стоят за российским бизнесом "Традиции успеха", и почему вероятно Евгений Черняк не готов от него отказываться?

Так, по данным российских баз данных, в 2021 году "Традиции успеха" реализовали продукции на 5 млрд 50 млн рос. руб, или примерно 72 млн дол. (средний курс за год 70 рублей за 1 доллар), правда чистой прибыли из них было всего 72 млн руб или чуть более 1 млн дол. Впрочем, на самом деле сумма явно больше.

Так ООО "Родник и К" принес в 2021-м году чистой прибыли 225 млн рос. руб. или 3,2 млн дол, а "Русский север" — 116 млн рос. руб или 1,65 млн дол.

То есть чистая прибыль алкогольного бизнеса Евгения Черняка в рф может составлять в год до 6 млн дол. и это без учета доходов, которые можно вывести из отчетности за счет допустим "липовых" накладных расходов.

Но что получает страна-оккупант в свою казну?

По подсчетам команды Molfar, с 2014 по 2021 годы в бюджет рф российский бизнес Евгения Черняка заплатил порядка 15 млн дол.

"Традиции успеха" сложно назвать крупным плательщиком налогов в российский бюджет, согласно открытым данным за 2022 год они заплатили в виде налогов порядка 76 млн руб., или чуть более 1 млн дол. Другое дело производители алкоголя, которые платят акцизы на его производство и НДС.

Родник и К заплатил в бюджет рф более 190 млн дол

Так, "Русский север" за 2021-й год заплатил в виде НДС 1,47 млрд руб. и еще 7,2 млрд руб. в виде акцизов, итого 120 млн дол., а вот "Родник и К" заплатил еще больше – 2,38 млрд руб. НДС и 11,34 млрд. руб. акциза, итого около 195 млн дол.

Русский север заплатил 120 млн дол

Иными словами, за 2021 год только в виде НДС и акциза, которые правда платят потребители алкогольной продукции, в госбюджет рф через группу компаний "Традиции успеха" были уплачены 315 миллионов долларов.

Поразительнее всего, что украинское предприятие Черняка расположено в Запорожье. Этот город крайне часто попадает под обстрелы. Более того, сам Черняк все время находится за границей, ведь имеет бизнес в том числе в США, позиционирует себя как волонтер, однако публично известно только о его гуманитарной помощи. Помогает ли бизнесмен ВСУ — информации нет.

Напомним еще один скандал вокруг российского рынка, правда в нем оказались замешаны европейские производители и продавцы. Так всемирно известная французская сеть супермаркетов "Auchan" не только продолжает работать в россии, но и собирала гуманитарную помощь для российских оккупантов.