Пойдут на пользу ВСУ – военные получат больше миллиарда гривен благодаря БЭБ и россиянам

Россияне помогают финансироВать ВСУ

Более 1,3 млрд грн перечислило Бюро экономической безопасности (БЭБ) на финансирование ВСУ, выручив средства от продажи 42 тысяч тонн аммиака, принадлежавшего физическим лицам и компаниям из россии.

Об этом БЭБ сообщает в своем Telegram-канале, поясняя, что ранее эти удобрения были арестованы в рамках досудебных расследований уголовных производств.

Принадлежащий россиянам аммиак был арестован, чтобы предотвратить продажу и вывод вырученных от него средства заграницу. В результате продажи 42 тысяч тонн Агентство по розыску и управлению арестованными активами (АРМА) получило более 1,32 млрд грн.

Как заявил директор БЭБ Вадим Мельник, на вырученные от продажи аммиака деньги закупались военные облигации, а средствами от их продажи уже финансируются ВСУ.

Аммиак был произведен на российском предприятии "Тольяттиазот" и до начала кровавой агрессии рф 24 февраля был доставлен через аммиакопровод "Тольятти-Одесса" на Одесский припортовый завод, где и был арестован Украиной.

Ранее вставал вопрос возобновления экспорта российских удобрений через Украину, но лишь в обмен на освобождение украинских военнопленных.