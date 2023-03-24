Укр

Пойдут на пользу ВСУ – военные получат больше миллиарда гривен благодаря БЭБ и россиянам

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ стали богаче на миллиард гривен Новость обновлена 24 марта 2023, 13:46
ВСУ стали богаче на миллиард гривен. Фото Открытые источники

Россияне помогают финансироВать ВСУ

Более 1,3 млрд грн перечислило Бюро экономической безопасности (БЭБ) на финансирование ВСУ, выручив средства от продажи 42 тысяч тонн аммиака, принадлежавшего физическим лицам и компаниям из россии.

Об этом БЭБ сообщает в своем Telegram-канале, поясняя, что ранее эти удобрения были арестованы в рамках досудебных расследований уголовных производств.

Принадлежащий россиянам аммиак был арестован, чтобы предотвратить продажу и вывод вырученных от него средства заграницу. В результате продажи 42 тысяч тонн Агентство по розыску и управлению арестованными активами (АРМА) получило более 1,32 млрд грн.

Как заявил директор БЭБ Вадим Мельник, на вырученные от продажи аммиака деньги закупались военные облигации, а средствами от их продажи уже финансируются ВСУ.

Аммиак был произведен на российском предприятии "Тольяттиазот" и до начала кровавой агрессии рф 24 февраля был доставлен через аммиакопровод "Тольятти-Одесса" на Одесский припортовый завод, где и был арестован Украиной.

Ранее вставал вопрос возобновления экспорта российских удобрений через Украину, но лишь в обмен на освобождение украинских военнопленных.

Теги:
#Аммиак #Военные облигации #ВСУ #Вадим Мельник #Бюро экономической безопасности