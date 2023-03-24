Пойдут на пользу ВСУ – военные получат больше миллиарда гривен благодаря БЭБ и россиянам
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Россияне помогают финансироВать ВСУ
Более 1,3 млрд грн перечислило Бюро экономической безопасности (БЭБ) на финансирование ВСУ, выручив средства от продажи 42 тысяч тонн аммиака, принадлежавшего физическим лицам и компаниям из россии.
Об этом БЭБ сообщает в своем Telegram-канале, поясняя, что ранее эти удобрения были арестованы в рамках досудебных расследований уголовных производств.
Принадлежащий россиянам аммиак был арестован, чтобы предотвратить продажу и вывод вырученных от него средства заграницу. В результате продажи 42 тысяч тонн Агентство по розыску и управлению арестованными активами (АРМА) получило более 1,32 млрд грн.
Как заявил директор БЭБ Вадим Мельник, на вырученные от продажи аммиака деньги закупались военные облигации, а средствами от их продажи уже финансируются ВСУ.
Аммиак был произведен на российском предприятии "Тольяттиазот" и до начала кровавой агрессии рф 24 февраля был доставлен через аммиакопровод "Тольятти-Одесса" на Одесский припортовый завод, где и был арестован Украиной.
Ранее вставал вопрос возобновления экспорта российских удобрений через Украину, но лишь в обмен на освобождение украинских военнопленных.