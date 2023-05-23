Уголовные дела подрядчиков "Киевгорстроя": следствие неспешно подбирается к Игорю Кушниру?

Подрядчики предприятия не только экономят на налогах, но и ставят под угрозу права инвесторов на квартиру

Ситуация, годами происходящая гигантском холдинге "Киевгорстрой", который на 80% принадлежит столичной громаде, привлекла внимание не только СМИ, но и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Однако, как выяснил "Телеграф", правоохранители давно ищут подходы к "Киевгорстрою", ведь многие "любимые" президентом компании Игорем Кушниром подрядчики и инвесторы уже привлекали к себе внимание следствия.

Бизнесу деньги, инвесторам – никчемные договора?

Так, по данным "Украинской правды", Игорь Кушнир давно ведет бизнес с экс-смотрящим за Киевом и нардепом от запрещенной ОПЗЖ Вадимом Столаром.

С одной из этих компаний – BudCapital, точнее неким ее финансовым подразделением ООО "Компания по управлению активами "Буд кэпитал", связано уголовное производство №42019110000000371.

Как сообщает аналитическая система YouControl, Служба безопасности Украины подозревает компанию в уклонении от налогов. Так, "Буд кэпитал" собирает деньги с граждан, желающих вложиться в строительство жилых комплексов, например, "Французский квартал 2", который строит как раз "Киевгорстрой".

Однако, по версии следствия, "инвестиционные договора" заключаются с некоторыми нюансами, которые без нотариального свидетельства делают их никчемными. При этом в своей финансовой отчетности компания представляла полученные средства как активы институтов совместного инвестирования, что уберегало деньги от налогообложения. Итог, по версии следователей СБУ, уклонение от налогов в госбюджет на 360 млн грн.

При этом, что любопытно, директор КУА "Буд кэпитал" Владимир Криворучко является совладельцем (10%) другого ООО – "Лисоргбуд", на которую были выведены 2 га земли базы отдыха "Киевгорстроя" в поселке Козин. На этой территории ныне расположился уютный поселок из семи коттеджей родственников и бизнес-партнеров Игоря Кушнира и его жены Оксаны.

Налоговый кредит для жены Игоря Кушнира

Кстати о супруге Игоря Кушнира и бизнесвумен, владелице крупной кипрской фирмы Koksi Holding Ltd Оксане Кушнир правоохранителям тоже есть что сказать.

Так, в 2020-м году следователи Государственной фискальной службы Украины расследовали дело о создании группы фиктивных предприятий, помогавших уклоняться от налогов через "налоговый кредит".

Как это происходит?

Например, фирма Б купила у фирмы А некий товар на 1 млн грн, который использовала в своей деятельности, а поскольку фирма А уже налог при покупке этого товара заплатила, то фирма Б может списать на свои расходы 1 млн грн и не платить с этой суммы налоги.

Но можно заключить фиктивный договор о покупке некоего товара и "на законном" основании списать на свои расходы 1 или 10 млн грн и тем самым "сэкономить" на налогах.

Одним из клиентов этой группы махинаторов с налогами следователи ГФС считали ООО "Монолит буд", которой до апреля 2019 года владела как раз Koksi Holding Ltd Оксаны Кушнир. До 2021 года "Монолит буд" принадлежал другой оффшорной компании Оксаны Кушнир — Klodius Investments Limited с Британских Виргинских островов на Карибах.

В настоящий момент ООО "Монолит буд" принадлежит еще одной кипрской компании (70%) и директору самого ООО Руслану Федорченко (30%).

Более подробно о том, как официально не имеющий собственной машины глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир управляет предприятием, и во что это обошлось самому менеджеру и киевлянам, можно почитать в материале "Телеграфа": "Элитная недвижимость, подряды для "своих" и убытки для столицы: СМИ нашли схемы хищений в "Киевгорстрое".

Напомним, "Телеграф" также писал, что "Киевгорстрой" поднял цены, и дал прогноз экспертов, подорожает ли жилье в столице.