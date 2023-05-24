Патриот или "ждун"-уголовник? Почему министр времен Януковича нашелся в рядах ВСУ

Бывший министр успевший отсидеть в россии теперь старается избежать отсидки в Украине, для чего якобы служит в ВСУ

Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, обвиняемый правоохранителями в похищении бывшего главы "Нефтегаздобычи", а ныне депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Олега Семинского, служит в ВСУ разведчиком. Однако весьма вероятно, что он просто скрывается от следствия и тянет время, чтобы избежать наказания.

Об этом "Телеграфу" стало известно из материалов Реестра судебных дел Украины и собственных источников.

В разведке служить, чтобы дело не учить

Так, 2 мая Соломенский райсуд Киева принял постановление, которым обязал одного из подозреваемых в похищении 3 февраля 2012 года Олега Семинского до 30 июня 2023 года ознакомиться с материалами досудебного следствия. Само следствие закончилось 25 февраля 2022 года – на следующий день после начала вторжения рф в Украину.

Согласно законодательству, подозреваемые — участники похищения, должны были ознакомиться с материалами следствия, но один из них этого так и не сделал. Объяснялось это тем фактом, что он служил в рядах ВСУ, куда был призван после вторжения.

Как следует из постановления, Офис генпрокурора только 20 марта 2023 года получил информацию от заместителя командира воинской части, что она расформирована, а подозреваемый переведен для прохождения службы в Сухопутные войска ВСУ.

"Согласно выписке из приказа №86 командира воинской части НОМЕР_4 от 22 марта 2023, подозреваемое ЛИЦО_4 23 марта 2023 выбыл в командировку в воинскую часть НОМЕР_5 н. п. Чернигов с целью выполнения разведывательных задач", — сказано в постановлении.

Суду и прокуратуре сказали что экс-министр в разведке

По сведениям "Телеграфа", упоминаемое в тексте "лицо 4" и есть Николай Рудьковский, который проходит службу и выполняет некие разведывательные задачи. Правда, делает он это почему-то в тыловом Чернигове, откуда родом.

По мнению собеседников "Телеграфа", служба Рудьковского в ВСУ может быть прикрытием, попыткой "ждуна" затянуть время и избежать наказания по истечению срока давности за совершенное преступление. Отметим, что по схожему механизму от суда в армию "спрятались" фигуранты дела о пытках и изнасилованиях в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

"Действующий Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает на стадии досудебного расследования пребывание на военной службе как уважительную причину неявки. В то же время срок привлечения подозреваемых к уголовной ответственности истекает", — прямо указывала в своем ходатайстве прокуратура.

В конце концов, суд пошел навстречу обвинению и постановил, что служащее в ВСУ лицо обязано ознакомиться с материалами досудебного следствия до 30 июня 2023 года, после чего будет считаться, что это его право было реализовано.

Две ходки министра "в законе"

55-летний Николай Рудьковский начал заниматься политической деятельностью еще в конце 1990-х как член Социалистической партии Украины. Трижды избирался народным депутатом – сперва как член СПУ (2002 и 2006), а потом от Партии регионов (2012). В 2006 году был назначен на должность министра транспорта и связи в правительстве Виктора Януковича.

Уже в 2008-м Рудьковский в первый раз побывал в СИЗО по подозрению в хищениях государственных средств.

А в 2012-м, еще до избрания народным депутатом, по версии следствия, Николай Рудьковский участвовал в похищении Олега Семинского, который провел в застенках более трех лет, и требовал у него 200 млн долларов.

В 2014-м Рудьковский стал инициатором законопроекта об импичменте Виктору Януковичу, позднее участвовал в акции протеста около посольства рф в Киеве и бросил в него камень. Спустя четыре года, в сентябре 2018-го, Рудьковский был задержан во время визита в россию и осужден на два года лишения свободы по обвинению в хищении имущества посольства дипмиссии "с группой лиц", вышел немного раньше — в апреле 2020-го.

В апреле того же 2018-го он успел посидеть в кутузке в Дубае (ОАЭ) по подозрению в пересечении границы по поддельному паспорту Ирака, где якобы планировал добывать нефть. Однако в начале мая политик был выпущен на свободу.

Однако уже в феврале 2021-го Николай Рудьковский был заподозрен в похищении Олега Семинского и летом арестован. При этом Офис генпрокурора разрешил ему отправиться на лечение в Вену, вместо которой он почему-то направился в Монако.

Ранее правоохранителями был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев – его подозревают в получении взятки в 2,7 млн долларов в деле, в котором сошлись интересы депутата Госдумы рф и двух украинских миллиардеров.