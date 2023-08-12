"В тебя летит": одесские волонтеры запустили персональное онлайн-уведомление о воздушной опасности

Группа "Технари" разработала новый гаджет для ПЗРК и улучшила приложение "еПВО"

В приложении "еПВО" — разработке группы "Технари" из Одессы — появилась новая функция "В тебя летит". Она предусматривает персональные предупреждения пользователей, которые окажутся в зоне пролета ракеты, дрона-камикадзе или вражеской авиации. И это не единственная новинка от волонтеров – для военных они разработали и запустили в серийное производство важную деталь для ПЗРК.

Подробнее об изобретениях "Телеграф" узнавал у руководителя группы Геннадия Сульдина.

"Предупреждалка" спасает жизнь

С октября прошлого года украинцы получили возможность напрямую помогать силами противовоздушной обороны. Именно тогда стало доступно специальное приложение, разработанное одесситами. Работает оно очень просто. Как только рядовые граждане видят ракету, беспилотник, самолет или слышат взрыв, они открывают "еПВО" в смартфоне, наводят его в направлении движения воздушной цели и нажимают красную кнопку. Через несколько секунд метку увидят на карте военные и отреагируют должным образом.

— Когда приложение оценили специалисты ПВО, мы подумали, что спасать гражданских можно не только собирая информацию, на основе которой военные уничтожают ракеты и дроны Shahed, — говорит Геннадий. — Искусственный интеллект (ИИ), вовлеченный в обработку данных и построение вектора движения целей, мог бы превращать их и в персональные предупреждения для пользователей приложения.

Во время обстрелки Запорожья 10 августа предупреждения о персональной угрозе от еПВО были отправлены, но времени было мало.

Почему возникла подобная идея? У нас есть ужасная статистика: во время воздушных ударов россии часть людей не воспринимает тревогу как персональную опасность и продолжает жить привычной жизнью. Люди же оказываются в эпицентре взрыва или неподалеку от него и получают повреждения, ранения обломками стекла и каких-то бытовых предметов. Таких случаев примерно 10-20% от общего количества травмированных. Иногда это заканчивается фатально. Мы решили разработать механизм персонального оповещения о реальной угрозе в ближайшее время, — говорит волонтер.

Вопрос тщательно изучили и с марта по июнь продолжались расчеты, тестирования, пока не был получен желаемый результат.

— Когда данные ИИ стали очень близки к тем, которые потом появлялись на карте, это дало понимание, что мы можем брать на себя ответственность и предупреждать людей об опасностях точечно, — объяснил Геннадий. — То есть, когда рассчитанная трасса полета вражеского объекта совпадает или близка к координатам людей, они получают уведомления на свой смартфон. И это сигнал, что нужно срочно спрятаться если не в укрытии, то хотя бы переместиться подальше от окон и пересидеть в коридоре или туалете.

Если за это время ничего не случится, что это значит? Вариант первый: русский металлолом прилетел, но вас последствия этого не коснулись, потому что мы знаем, что у кацапских средств воздушного нападения низкая точность. Второй: его сбили раньше. И третий: "Калибры" или дроны-камикадзе сменили траекторию, о чем тоже предупреждает искусственный интеллект.

В приложении пользователи могут передать данные о пролете ракет, беспилотников, самолетов и звуках взрывов.

По словам руководителя "Технарей", очень важно увеличивать количество пользователей приложения, так как это напрямую влияет на точность расчетов. Соответственно, позволяет увеличивать количество пораженных целей противника и сохраненных жизней гражданских.

— Полторы недели назад у нас было 336 тысяч пользователей. Замечу, что это не те, кто просто скачал приложение, а еще и верифицировался в "Дие", — отмечает Геннадий. — Это важно, потому что в противном случае система не воспринимает сообщения, считая их сомнительными. За это время прирост составил более 16 тысяч, но нам нужно довести цифру хотя бы до 400 тысяч. Искусственный интеллект подсказывает, что при таком количестве точность прогнозов будет около 80%, поверьте, это очень-очень хороший показатель. До 90% она дойдет после отметки в 600 тысяч.

Эти цифры достижимы, поэтому у "Технарей" большая просьба к гражданам: пожалуйста, загрузите это приложение, позаботьтесь, чтобы это сделало все ваше окружение, и прежде всего жители сельской местности. С другой стороны, мы обращаемся к медиа и лидерам общественного мнения с просьбой чаще напоминать о приложении "еПВО", потому что каждый новый наблюдатель — это новая возможность выявить вражеские ракеты, БПЛА и т.д. и предотвратить удар по жилым домам, инфраструктуре. Функция "В тебя летит" — это по-настоящему принцип "people save people", а мы только сделали для этого инструмент, — говорит Геннадий.

Установить и пользоваться приложением очень просто, но это реальная помощь нашим ПВО.

Для тех украинцев, кто установил "еПВО" ранее, чтобы начать пользоваться функцией "В тебя летит", нужно обновить приложение. Для новичков он доступен после скачивания, первыми его оценили пользователи устройств на Android, а с этой недели и владельцы iPhone.

- За первые дни работы функции программа выдала более 2000 персональных уведомлений, — говорит Геннадий. — То есть некий фидбек на участие людей в помощи ПВО, и это не просто: "Спасибо, ты большой молодец!" Нет! Это возможность сберечь свои жизни. Это гораздо дороже. Мы тоже имеем первую обратную связь, нам написала женщина, что она благодаря смс "В тебя летит" успела укрыться с ребенком и не была травмирована. Когда мы создавали приложение, думали: "Если с его помощью будет сбит хотя бы один "Калибр", мы уже жили не зря". Первая такая крылатая ракета с помощью "еПВО" была сбита через восемь дней. Да и с этой "предупреждалкой" были мысли, если она спасет хотя бы одного человека, то мы жили не зря. Спасли. Не зря. Продолжаем!

Важные "штуки" для малой ПВО

Еще одно направление, в котором "Технари" постоянно находят новые решения — повышение эффективности маловысотной ПВО, в первую очередь юга Украины. Это оснащение мобильных огневых групп, использующих пулеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, малокалиберную зенитную артиллерию, рациями, лазерно-светодиодными прожекторами, комплектами ночного вождения "Сова Л" и "Сова 1.2", которые разрабатывает и производит группа.

— Если говорить о прожекторах, то мы заказываем для военных пять разных моделей, каждая из которых имеет свое предназначение, — разъясняет Геннадий. — Например, морякам, первым встречающим вражеские цели, мы недавно передали два мощных "монстра" с очень большой дальностью, но они подходят только для стационарных объектов. Недавно распределили партию из 30 прожекторов с центральным лазером в 20 Вт вместо 12-ти. Это было наше предложение китайскому производителю, который прислушался и внес улучшение в базовую модель. В результате мы получили увеличение дальности сопровождения беспилотников в 1,5 раза! Уже получили отклик от военных, что усовершенствованный вариант работает лучше, а разница в стоимости всего 20 долларов.

Два мощных "монстра" позволят увидеть военным воздушные цели врага на значительном расстоянии.

В одном из свежих постов на Facebook руководитель "Технарей" показал основу новой разработки группы – фонарь на штативе – и предложил подписчикам угадать, над чем же работают конструкторы. Больше открывать карты не стал, но отметил, что это будет действительно важная "штука" для малой ПВО.

— Для нашего региона эффективность малой ПВО — это выживание, поэтому мы как конструкторы и волонтеры заботимся о ней с начала полномасштабной войны, — говорит Геннадий. — Сейчас мы проводим комплексную модернизацию всех переносных зенитно-ракетных комплексов юга. Например, ПЗРК "Игла" уже стал стандартным средством сбивания ракет и дронов, потому что когда здесь нет зарубежной техники типа Patriot и SAMP-T, будешь сбивать, чем есть. И первое поражение крылатой ракеты из ПЗРК произошло еще в марте прошлого года, потом было еще много успешных сценариев. Но эти комплексы сделаны по концепции "вижу-стреляю", а если атака происходит ночью, их эффективность равна нулю. Но мы взялись это изменить, используя тепловизоры.

Охотнику на российские ракеты и шахеды с американским пулеметом 12.7 мм H2B не хватает прожектора.

Как объясняет руководитель "Технарей", работа над реализацией идеи проходила в двух направлениях. С одной стороны, проводилась разработка крепления для тепловизора на комплексы, с другой – искались варианты приобретения необходимого количества оптических приборов.

— Подтверждение, что этот боевой сценарий работает, мы получили еще в мае этого года, когда впервые в темный период суток из "Иглы" была сбита вражеская ракета, — приводит пример Геннадий. — Дальше была долгая и марудная работа по доработке крепления, чтобы ППОшники всех родов войск его одобрили. И тот вариант, который мы наконец-то запустили в серийное производство, это, кажется, 5 или 6-й. В настоящее время заказано 1000 штук. Сами тепловизоры мы закупаем в коллаборации с двумя крупными благотворительными фондами – Сергея Притулы и "Корпорация монстров". Первый закупил 100 Guide tk 431, которые на этой неделе мы передали частям ПВО Воздушного командования "Юг" и ВМСУ, второй — 50 тепловизоров для Сухопутных войск ОК "Юг".

Этот крепеж для тепловизора был разработан конструкторами-волонтёрами, чтобы усилить эффективность ПЗРК.

Геннадий добавил, что собственными наработками "Технари" готовы поделиться и с военными из других "зон ответственности", но пока запросы от них поступают нечасто.

- У меня есть гипотеза, почему так складывается, — говорит Геннадий. — Через юг каждый день уже полтора года что-то летит, и хочешь не хочешь, а сбивать будешь, поэтому наши ПВОшники не только мотивированы, но и тренированы. Они хорошо понимают, зачем им тепловизор на "Иглу" или мощный прожектор, который на большой дальности освещает БПЛА и дает возможность работать по ним ночью. Кстати, несколько дней назад один из "Шахедов" был поражен ПЗРК "Игла-1", оснащенным тепловизором. Поэтому я надеюсь, что в других регионах военные также ознакомятся с нашим полезным опытом и мы с удовольствием обеспечим их нашими разработками.