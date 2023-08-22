В изготовлении шахедов россияне продвинулись, однако есть большая проблема

На россии пытаются изготавливать "шахеды", но испытывают проблемы блоком управления

Страна-агрессор россия наращивает производство для больших ударов по Украине. По данным британской исследовательской группы Conflict Armament Research, недавно сбитые над Украиной беспилотники являются аналоговой версией иранских дронов, изготовленной в России.

В результате утечки засекреченных российских документов, датированных концом 2022 и началом 2023 года, журналисты получили доступ к заводским чертежам, техническим схемам, кадровым записям и меморандумам, предоставленным иранцам со стороны РФ, а также презентаций, созданных Минобороны РФ, о состоянии работ над кодовым названием "Лодка". Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В засекреченных материалах подробно описывается цепочка поставок, производственные возможности, планы и процессы, а также планы по маскировке и сокрытию производства беспилотников Shahed. Выпуск дронов-камикадзе на территории России представляет собой передислокацию иранского производства для снятия санкций с союзника государства-агрессора, считает Юрий Игнат. По словам военного, в войне с Украиной россия использует все, что у нее есть, и в тех объемах, которые разрешают темпы производства.

"Иран дал им все, что мог. Сейчас они пытаются изготавливать "шахеды" в россии. Однако, одно дело — наштамповать фюзеляжи на 3D принтере, и совсем другое — изготовить блок управления системы. Эти дроны не примитивны. Они скопированы из израильско- американской модели дронов-камикадзе и имеют защиту от радиоэлектронной борьбы, поэтому, несмотря на маленькую высоту и низкую скорость полета (по сравнению с ракетой), сбивать их все равно сложно", — комментирует Юрий Игнат.

Подробнее читайте в полной версии интервью "Зима близко. Готова ли ПВО Украины к атакам сотен "шахедов" одновременно?".

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты Америки готовы ввести дополнительные санкции против Ирана из-за его враждебного и дестабилизирующего поведения во всем мире и углубления военного взаимодействия с Россией, которая продолжает вести войну в Украине.