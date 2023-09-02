Украинский след в биографии главного вагнеровца: школа, жены, дети

С началом полномасштабной войны бывшие родные фактически отказались от Дмитрия Уткина как отца и мужа.

Смерть Дмитрия Уткина с позывным "Вагнер", который дал название частной военной компании Евгения Пригожина, вновь подняла на поверхность факты его биографии, среди которых и так называемый украинский период. Ведь часть своей жизни, а именно школьные годы, русский наемник провел в Кировоградской области.

Позднее он периодически появлялся в Украине, успел дважды завести отношения с местными жительницами, которые родили ему детей. Однако в ходе полномасштабной войны бывшие семьи (по крайней мере частично) открестились от мужа и отца.

С мамой даже шепотом разговаривал

Деятельность ЧВК "Вагнер", просуществовавшей десять лет, неоднократно становилась предметом исследования журналистов. Соответственно, попадали в поле зрения и ее предводители, в частности первый командир Дмитрий Уткин — подполковник запаса российского спецназа, он же "Вагнер", "Девятый" и "Темнейшество". Некоторое время считалось, что у него украинские корни, но впоследствии эта информация была опровергнута. В нашу страну он приехал вместе с мамой Людмилой в детстве, а родился, согласно выложенным в сети документам, на Урале — в городе Асбест Свердловской области.

Несколько лет назад российский сайт "Досье" выложил скрин паспорта Уткина с указанием места рождения.

Школьные годы будущий лидер незаконного вооруженного формирования провел в 10-тысячном пгт Смолино Кировоградской области, где окончил общеобразовательную школу №2 (сейчас учебное заведение имеет статус лицея). Это подтвердила несколько лет назад Цензор.НЕТ заместитель директора учебного заведения Светлана Бичанина, которая узнала Дмитрия на фото, отметив, что жила с его семьей в одном дворе. Якобы мама Людмила, работавшая инженером местной строительной бригады, очень беспокоилась о развитии и образовании сына, и мечтала, чтобы он уехал из поселка и достиг большего. Об этом журналистам рассказала близкая подруга женщины Зульфия.

А одна из жен Уткина — Елена Щербинина — уроженка города Буденовска на Северном Кавказе — рассказывала, что свекровь имела большое влияние на сына и якобы настаивала на его возвращении в Украину.

"Он с ней даже шепотом разговаривал... Она приезжала к нам набегами и порой очень некорректно обращалась", — отмечала женщина в одном из интервью. Но связь с бывшим Щербинином потеряла и пыталась разыскать его через телевизионный проект, заодно и фактически подтвердила участие Уткина в Чеченской войне.

При жизни Уткина сделано минимум фото – на этом он во время одной из военных операций спецназа.

Квартиру Уткины имели в многоэтажке по улице Школьной. Последний раз сын посещал маму то ли весной, то ли летом 2016-го — уже после того, как россия оккупировала Крым и часть Донбасса, а ЧВК "Вагнер" засветилась в нескольких операциях против Украины. Но это только слова односельчан, которые не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть медийщикам. Мать наемника, опять же, по словам упомянутой подруги, не видела проблемы в том, чем занимался ее сын, и даже гордилась его наградами от путина.

Несколько лет назад Людмила перебралась в Россию. Точнее, как отмечалось в материале "Эспрессо", сын "эвакуировал" ее из Смолиного в декабре 2016 после его появления в эфире одного из центральных российских каналов. Чем занималась и где жила все эти годы женщина, неизвестно, но она вместе с последней женой и двумя детьми присутствовала на похоронах Дмитрия на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Сама церемония проходила в закрытом формате по желанию родных, на нее было допущено только несколько десятков человек. И в объективы журналистов попали только бойцы, пришедшие попрощаться с командиром.

"Отец, не стреляй по землякам"

Связывают Дмитрия Уткина с Украиной и дети, рожденные в браке и вне его от жительниц поселка Смолино. Единственный раз в информационном пространстве они засветились год назад. Тогда на одном из YouTube-каналов было размещено видеообращение к командиру ЧВК "Вагнер" от его родных.

Первым слово взяла Елена Коваленко — учительница местной школы, назвавшая себя гражданской женой Уткина. Женщина рассказала, что с Дмитрием прожила три года и имеет общую дочь, которая проживает отдельно. Вероятно, что речь идет о Анне, которой на сегодняшний день должно быть 31-32 года, она якобы окончила летное училище в Кировограде, а потом вроде бы переехала к отцу в Россию, но больше о ней ничего конкретного неизвестно.

Жены Елена Коваленко и Татьяна Уткина, а также сын главаря "вагнеровцев" Глеб обратились к Дмитрию.

Елена же в своей короткой речи обращается к Дмитрию : "Ты же вырос на нашей земле, а сейчас убиваешь наше мирное население. Прошу, остановите эту жестокую войну, сложите оружие и уходите с нашей территории. Слава Украине".

Также на видео есть короткий спич от Татьяны Уткиной, работающей инженером на шахте и тоже подписанной, как бывшая жена. Она, едва сдерживая слезы, говорит: "Уткин — сука ты! Неужели ничего человеческого нет? Как можно убивать наших людей. Ты же в Украине жил…"

На этом фото Уткин вместе с боевиками в Славянске Донецкой области в 2014-м.

И завершается ролик речью Глеба Уткина, назвавшего себя сыном предводителя ЧВК "Вагнер" и рассказавшего, что работает инспектором на таможенном посту в Одессе. Кстати, журналисты "Цензора" выяснили, что учился парень в той же школе в Смолино, что и отец, но тот не участвовал в воспитании ребенка.

"Отец, не стреляй по своим землякам и своей Родине. Ты же украинец! Вы развязали кровавую войну, в которой гибнут мои друзья, разрушаются наши города, тысячи твоих парней разрушают мирные города Украины. Несмотря на то, что мы редко общались, я прошу тебя, как сын, не надо нас от никого "освобождать". Я свободно общаюсь на русском языке, живу в красивой Украине. До вашего прихода у нас все было хорошо. Мне стыдно быть твоим сыном. Здесь нет фашистов, прошу вас, просто убирайтесь прочь. Этим вы поможете и нам, и сохраните свои жизни".

Но, конечно, такие обращения на Уткина, который успел поучаствовать не в одном вооруженном конфликте и оставить кровавый след и в Украине, никак не повлияли. Свою бесславную жизнь он завершил в результате авиакатастрофы вместе со своим хозяином – Евгением Пригожиным.