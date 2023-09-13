Везунчик с золотыми руками: каким был погибший на Житомирщине пилот из летной династии

Отец, брат и сын Сергея Проказина тоже связали свою жизнь с небом

Сергей Проказин с Полтавщины — один из трех военных пилотов, три недели назад одновременно погибших в авиакатастрофе на Житомирщине. В его семье лётному делу посвятили жизнь отец, брат и сын, а он сам был опытным авиатором и дослужился до заместителя командира бригады.

Те, кто лично знал подполковника Проказина (звание присвоено посмертно — Авт. ), называют его очень светлым и положительным человеком. Поэтому "Телеграф" решил узнать, каким на самом деле он был при своей яркой жизни.

Науки не давались, а руки были золотые

На момент гибели 47-летний майор Сергей Проказин был боевым пилотом 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины. Эту профессию выбрал еще в детстве, потому что видел перед глазами пример отца Леонида Ильича — летчика-истребителя. Старший Проказин был родом из Эйска на Кубани, детство и юность провел в Таганроге под Ростовом-на-Дону, а высшее военное авиационное училище летчиков окончил в Каче под Севастополем. Впоследствии служил в разных точках бывшего Советского Союза и соцлагеря.

В 1975 году, когда родился первенец, его эскадрилья находилась в Узбекистане, здесь появились на свет и два брата Сергея — Леонид (названный в честь отца) и Иван. Глава семьи также участвовал в Афганской войне. И именно там 12 ноября 1980 года при выполнении боевого задания едва не погиб — его самолет был сбит недалеко от Файзабада.

– Я в последний момент смог катапультироваться и был первым из трех летчиков, кому посчастливилось после этого выжить и продолжить летать. Через месяц я уже был снова в строю, — рассказал "Телеграфу" отец погибшего пилота Леонид Проказин.

Спасению способствовал ряд счастливых случайностей. Хотя пилот и приземлился на крутой склон горы и покатился вниз, от падения его спас парашют, зацепившийся за камни. Он с трудом выбрался из строп и под огнем душманов смог добраться до места, где сел участвовавший в операции вертолет Ми-8.

Случай со спасением Проказина старшего, катапультировавшегося с подбитого самолета, известен в авиационном сообществе

Затем служба привела семью Проказиных в Польшу, где Сергей пошел в школу и проучился пять классов, а затем был переезд в Миргород на Полтавщине. Учился с ним в обеих школах Юрий Станкевич, отец которого также служил в эскадрилье.

— В гарнизоне в Польше только у Проказина были деревянные санки — большая редкость при Союзе. На них перекатались, должно быть, все гарнизоны дети, — вспоминает Юрий. – Учился Сергей средне. Точные науки ему не слишком давались, а руки были золотые. Он любил мастерить, часто из-за этого зависал в гараже. Также любил химию в плохом смысле. Делал взрыв-пакеты и пугал кошек! Были мы с ним и "фальшивомонетчиками"! Он занимался фото. А в фотопленке и фотобумаге много серебра. Мы с ним бросали 3-копеечные монеты в закрепитель, они покрывались серебром и мы эти монеты сдавали в буфете как 20 копеек!

После окончания миргородской школы №7 Сергей и брат Леонид избрали такую же профессию, как и отец. Но поступили братья в разные учебные заведения, и впоследствии оказались в разных странах.

Леонид Проказин с сыновьями – Иваном, Сергеем и Леонидом младшим, два из которых стали летчиками.

— Все трое сыновей с детства мечтали о летном деле, даже в дежурное звено со мной ездили, — говорит Леонид Ильич. — Но младший не прошел по зрению, сейчас он работает в метро (пару лет Иван работал финансистом в Выборгской пограничной части, планировал продолжить служить, но в этом ему отказали, из-за украинских родственников — об этом отец вспоминает в комментарии под памятным фото с сыновьями в одной из социальных сетей — Авт. ). Сергей сначала хотел в институте радиоэлектроники учиться, но ему там не понравилось, и через год он поступил в институт летчиков в Харькове (сейчас это Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. — Авт. ), а Леня после авиационной спецшколы в [русском] Барнауле выбрал Волгоград. Средний сын так и живет в России, летал также на истребителях, но был отстранен, потому что брат в Украине, впоследствии, он перешел в морскую авиацию, но сейчас нигде не задействован, потому что прикреплен к авианосцу, который несколько лет на ремонте. И в последние годы мы с ним прекратили общение.

- Тогда в 90-х Сергей Проказин попал в один из первых наборов курсантов, из которых формировалась новая авиационная элита Независимой Украины, — добавила подробности о курсантских годах летчика в комментарии "Телеграфу" пресс-служба 40-й бригады тактической авиации. — В 1997 году после успешной учебы он попадает в 642-й гвардейский истребительный авиационный полк, который тогда дислоцировался на Николаевщине. Сергей Леонидович прослужил там в должности летчика почти год, после чего был переведен в 831-й истребительный авиационный полк в Миргороде на Полтавщине. Находился здесь до 2004 года. Дослужился до должности старшего лётчика.

Несколько лет назад Сергей Проказин (четвертое дело в верхнем ряду) встречался с сокурсниками.

После этого, по словам отца, Сергей на несколько лет оказался "на гражданке", потому что начались перебои с авиационным горючим, так что летать возможности почти не было. Коллеги сына перешли на нелетные должности, его этот вариант в тот момент не устраивал, он себя видел только за штурвалом.

Травил анекдоты и летные приколы

Но уже в 2010-м Сергей Проказин снова возвращается к любимому делу. И не рядовым пилотом, а уже идет на управленческую должность, его назначают офицером по боевой подготовке Воздушного командования "Центр".

— В Василькове Сергей Леонидович прослужил полтора года и снова отправился в родной Миргород, — рассказывают в пресс-службе 40-й бригады. — Он восстанавливается для полетов, и с 2011 по 2013 год служит командиром авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации. Далее переходит к командной и организационной работе: следующие семь лет занимает должность начальника штаба — первого заместителя командира авиационной эскадрильи. С 2021 года переходит на службу в Васильков, в 40-ю бригаду тактической авиации на должность штурмана. Выполнял в основном командные, планировочные и организационные мероприятия, связанные с полетной деятельностью.

Сергей Проказин летал преимущественно на L-39, хотя имел опыт пилотирования и других лет

В этот период рядом с Сергеем была Галина — тоже военная, и именно общее дело и превратило их в пару. Жена называет его своим ангелом-хранителем и отмечает преданность делу жизни.

— У меня с Сергеем были общие друзья, но мы как-то не пересекались, — вспоминает Галина Проказина. — Сложилось все на прыжках с парашютом. Сергей тогда служил в Василькове, я — в Миргороде, проходили общие сборы, там и познакомились. Потом я тоже перевелась в Васильков, но в учебный центр, а Сергей был в 40-й бригаде.

Но перед началом полномасштабной войны ушла на пенсию, потому что имела выслугу лет и несовершеннолетнего ребенка. У нас в браке родился сын, сейчас ему восемь лет. Старший сын был от первого брака, но считал Сергея отцом, и тоже стал лётчиком, только недавно выпустился. А муж 24 февраля был в командировке в Луцке, попал под обстрел и немного пострадал. С тех пор у него постоянно были специальные боевые задачи, — говорит жена героя.

О Сергее Проказине знакомые, коллеги и близкие отзываются как об очень положительном человеке.

Галина отметила: у Сергея был опыт пилотирования истребителями Су-27 и МиГ, но в основном летал на учебно-боевом L-39. В бригаде добавляют, что Проказин в последние полтора года постоянно повышал свою квалификацию, стремясь эффективно защищать украинское небо.

— Леонид Ильич наращивал объемы теоретической подготовки и полетов, — рассказывают в пресс-службе 40 бригады тактической авиации. — У него было почти 400 часов налета, только за этот год — около 50-ти. Был лётчиком третьего класса и мечтал в будущем пересесть на новые истребители F-16. Побратимы отзываются о нем как об очень компетентном и профессиональном человеке.

Прессслужба приводит слова одного из коллег Сергея по службе:

"Можно было увлекаться его спокойствием и организованностью в работе. Если ты что-то пропустил, он всегда увидит, подскажет и скорректирует. О таких людях говорят: ровный и надежный. Будь то планирование очередного полета или боевая работа на командном пункте. Это вообще человек-позитив. В жизни не помню его без улыбки. Светлая, великодушная личность, с большим чувством юмора.

За ним последовали смешные анекдоты и летные приколы — до и после полета. Но к работе относился ответственно, без шуток. Гордился, что сын пошел по стопам отца – тоже решил стать боевым летчиком. Радовался, что сохраняется семейная традиция. Хотя и переживал, что этот путь не будет прост. Сам Сергей все свободное время пытался отдать супруге и семье. После каждого дежурства несся к ним".

С сыном собирался домой на выходные

К сожалению, с очередного планового полета Сергей Проказин не вернулся, что стало шоком как для его коллег по службе, так и родных.

— Я с сыном разговаривал, наверное, дня за три до его гибели, он сказал, что до декабря его направили в командировку. Я спросил, опасно ли там, Сергей ответил, что нет, — говорит отец Леонид Ильич. — Вообще, сын был настолько удачлив, что с первого раза поступил в летное училище, хотя мои знакомые только с третьей попытки смогли, и потом после перерыва восстановился на летной должности, что я занялся самоуспокоением и не думал о чем-то плохом. Сергею вообще оставался год до того, как он мог идти в запас, но вот такая катастрофа произошла.

Галина называет своего мужа ангелом-хранителем и говорит, что накануне его гибели не было никаких предчувствий.

- Никаких предчувствий перед трагедией не было, — говорит жена летчика. — У Сергея были планы, что он едет домой на выходные вместе со старшим сыном, потому что мы не виделись три недели, муж был постоянно в командировках.

Хотя День ВВС Украины официально отмечают 6 августа, одноклассник Юрий Станкевич в последний раз, как говорят в авиации, поздравлял Сергея Проказина с праздником 27 июля.

– Он мне ответил, потому что наши родители служили вместе, – вспоминает друг детства. — Писал, чтобы я берег жену и сыновей, потому что участились удары по аэродромам. Я узнал о его гибели утром следующего (26 августа. — Ред .) дня! Должно быть, весь гарнизон Миргорода уже об этом знал. Я поначалу не верил, думал, что столкнулись и катапультировались. Ищут…

Затем по военным каналам подтвердили гибель. До сих пор не верится, что больше не обниму и не пожму руку Сереге. Сейчас смотрю в окно на его бывший гараж, где мы с семьями жарили шашлыки, а наши сыновья бегали вместе… Мой младший сын на полгода старше его сына. Воспоминания… Воспоминания, – говорит Юрий.

Для собратьев и семьи гибель Сергея Проказина стала ударом.

- От новости о гибели Сергея Проказина, кажется, стало темно, потому что он был очень светлым, положительным и искренним человеком, которых очень мало, — отметил "Телеграфу" тернополянин Владимир Крук, который назвал себя человеком "причастным к авиации". — Я знал его не так много, нас свела война — пересеклись на одном аэродроме, и сразу стали друзьями. Очень не хватает такого человека.

ДБР расследует обстоятельства авиакатастрофы двух L-39 в Житомирской области. Предварительная квалификация : нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание виновного лишением свободы сроком до 15 лет.

Тем временем Галина Проказина говорит, что погибший муж был взвешенным человеком и очень тщательно готовился к полетам.

— О том, почему так произошло и самолеты разбились, у меня есть свое мнение, но пока идет следствие, говорить ничего не могу, — добавляет она.