"Умеренная" цена? Почему украинцам предлагают эвакуацию из Израиля за немалые деньги

Государство само не вывозит своих граждан и предлагает далеко не самые дешевые авиарейсы.

С начала войны в Израиле выбраться из страны, со всех сторон окруженной противником, стало сверхсложной задачей. Крупнейший аэропорт страны обстреливают, часть рейсов — отменена, а на остающиеся цены стремительно растут. Недешевой оказалась и стоимость перелета в рамках эвакуации, организованной для украинцев государством, хотя в посольстве цену назвали "умеренной". "Телеграф" пообщался с одной из наших соотечественниц, которая сейчас пытается пройти этот путь.

Дешевый рейс отменили

Анна, последние годы живущая в Киеве, приехала в Израиль к друзьям еще весной, чтобы отдохнуть и перезагрузиться после более чем года полномасштабной войны в Украине. К осени планировала возвращение на Родину и даже приобрела билет на самолет.

- В начале войны я с семьей (сын, мама и папа, которые тогда были в Харькове), уехала в Германию, — рассказала "Телеграфу" Анна. — Устроила всех там, а сама через два месяца вернулась в Украину, работала и волонтерила. Но осень и зима были сложными из-за обстрелов и блекаутов, а у меня — квартира на Подоле в старом доме. Там и так проблемы с электричеством, а то я сидела по пять суток без света, Интернета, горячей воды без всего! Я понимала, что просто схожу с ума от этого, поэтому приняла предложение друзей, которые репатриировались в Израиль, приехать к ним. Летом пыталась прийти в себя и собралась наконец возвращаться домой.

Анна имела на руках билет на 10 октября из Тель-Авива в польский Краков, откуда поездом должна была добраться до Киева. Но 7 октября неожиданно ХАМАС атаковал Израиль, поэтому из-за массированных обстрелов всей страны перелет оказался под вопросом.

Ришон-ле-Цион – как Харьков, постоянно под обстрелами боевиков ХАМАС.

— Мне пришло сообщение от компании Wizz Air, что рейс отменен из-за ситуации, — говорит женщина. — И есть несколько вариантов выйти из этого положения. Первый – возврат средств, а второй – выбрать другой рейс, но с доплатой. При этом если мой билет без багажа стоил 111 шекелей (по официальному курсу еще 1021,24 грн), то нужно было уже отдать минимум 1500 шекелей, а максимум — 4000 (от почти 14-ти до почти 36 тыс. гривен). То есть дешевый перелет отменили, а дорогой – пожалуйста, лети. Но это стоимость билета в самой крутой компании Израиля El Al, где уровень комфорта и безопасности явно выше. В любом случае у меня не было таких сумм, на карточке оставалось 100 долларов, потому что у меня был билет и я должна была возвращаться домой.

Кроме неопределенности с перелетом Анна испытала большой стресс из-за активных боевых действий, которые шли в городе, где она жила. Все это отбросило ее в воспоминаниях к событиям февраля 2022-го, когда россия атаковала украинские города.

— Мне страшно, потому что все так же, как у нас происходит. Сначала начались безумные обстрелы. Город Ришон-ле-Цион, где я была, примерно в десяти километрах от Тель-Авива, и его забросали ракетами, — объясняет свои эмоции Анна. — В один из вечеров я вышла на крышу и через пару минут насчитала где-то 30, они летели и летели, был "звездопад" из ракет, их сбивали, были слышны взрывы. Затем эти обломки сыпались вниз, начинались пожары. Это ужас переживать все заново. В какой-то момент я не выдержала и перебралась к друзьям, у них в Нетании было тихо и спокойно. Это как у нас запад Украины, а Ришон — как Харьков и другие города. Враг хочет обстрелять столицу, Иерусалим или приграничные территории, а этот регион им неинтересен.

Знаете, меня очень поразило, как вели себя израильтяне в первые дни. Все же сказывается, что люди живут много лет в войне. Все резервисты, не ожидая повесток, мобилизации, отправились в свои части, поэтому повсюду были пробки. Волонтерские центры переполнены, столько желающих помогать. У нас было больше растерянности, потому что мы не были готовы. Местные не паникуют и никуда не едут, даже с детьми, потому что очень уверены в своем государстве. А вот украинцы, особенно те, кто уже переживал эти обстрелы дома, очень напуганы и пытаются как можно скорее выбраться из Израиля, потому что здесь враг со всех сторон, — отмечает женщина.

Билеты — дефицит и дорогие

Но задача покинуть охваченную войной страну оказалась, как говорят "со звездочкой", потому что ажиотаж на билеты велик. Этим воспользовались компании и подняли стоимость перелетов, но рейсов все равно мало. Между тем, Анна попыталась выяснить, помогает ли украинское государство своим гражданам вырваться из опасности.

— Я пыталась дозвониться в посольство, но не то, что там было занято, а даже гудки не начинали идти, — говорит женщина. – Я написала письмо на электронную почту, ответили мне не сразу. Предложили заполнить эвакуационную форму, а затем отправили еще одно сообщение, в котором отмечалось, что рейс Тель-Авив — Бухарест (Румыния) состоится ночью 14 октября. При этом было подчеркнуто, что ты сам должен позаботиться о том, как попасть в аэропорт "Бен-Гурион", а также самостоятельно решать, как дальше из Румынии добираться до Украины. Но самое удивительное, что этот перелет стоил 415 евро (более 16 тыс. гривен). То есть, если у тебя нет денег, ты не вылетишь? Ну, я одна, но если семья, несколько детей, то это вообще мне кажется неподъемная сумма.

В письме из посольства указана цена, по которой украинцы могут приобрести рейс из Израиля.

В письме от оперативного штаба Посольства Украины в Израиле действительно указана названная Анной сумма с уточнением, что это "самое низкое предложение на рынке, по состоянию на сегодня". Также на официальной странице ведомства размещено сообщение, что билеты на первый рейс в Бухарест "уже распроданы". Также подчеркнуто: "в первую очередь подлежат эвакуации женщины, дети, лица с ограниченными возможностями, пожилые люди, а также граждане Украины не имеющие физического места жительства и средств к пребыванию на территории государства Израиль". Еще один рейс назначен на 15 октября.

Кстати, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук не видит трудностей с возвращением наших граждан домой, о чем он и заявил в эфире национального телемарафона : "И вылететь сейчас из Израиля — не проблема, из "Бен-Гуриона". Проблема в том, что из-за ажиотажа на вылет стоимость билетов существенно выросла. Иногда в 3-4 раза".

— С этим трудно согласиться, потому что сам по себе "Бен-Гурион" не самое безопасное место в Израиле, и его уже обстреливали, — говорит Анна. – Действительно, билеты подорожали и их не хватает. Например, я смотрела рейс в Краков на 18 октября, перелет стоил 400 долларов, а за час билет на 21-22 октября – уже 700 долларов (соответственно 14 и 25,4 тыс. гривен). Но все же была надежда, что государство поможет своим гражданам выбраться из Израиля. И вижу, что повторяется ситуация с коронавирусом. Когда я выставила пост в соцсетях о ситуации с эвакуацией, мне писали девушки, что также за деньги им предлагали перелеты и никого не интересовало, как ты доберешься до аэропорта в той или иной стране.

С крыши дома Анна наблюдала за одной из атак врага, ракеты падали, как звезды.

Анна приобрела билет за средства, которые помогли ей собрать друзья и знакомые. За 200 долларов она сможет добраться до Ларнаки (Кипр), потому что других вариантов найти не удалось. Уже оттуда женщина будет направляться в Украину и надеется только на то, чтобы за неделю, которая остается до перелета, ситуация в Израиле не ухудшилась и аэропорт "Бен-Гурион" не закрыли.

По данным Посольства Украины в Израиле, о помощи с эвакуацией попросило около тысячи наших соотечественников. Труднее всего возвращать домой будет тех украинцев, кто находится в Секторе Газа, а речь идет о двух сотнях людей.

Как ранее сообщал "Телеграф", в результате войны в Израиле погибли трое украинцев, еще девять были ранены в результате боевых действий. Кроме того, о судьбе еще шести наших граждан пока ничего не известно.