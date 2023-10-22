"Украина не должна зависеть от настроения Байдена": военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал об альтернативе помощи США

По позициям врага нужно выпускать от 50 до 100 ракет в день

Западные союзники не ставят перед собой стратегическую цель разгрома россии, соответственно Украина должна самостоятельно перевести экономику и производство на военные рельсы.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил авторитетный военный аналитик, офицер ВС Азербайджана Агиль Рустамзаде.

"Вся проблема не в том, что ваши западные партнеры вам что-то дают, что-то не дают. Проблема в том, что Украина не встала на военные рельсы. Вы страна, которая находится в войне, и это непозволительная роскошь, что вы не перенапрягаетесь. У вас должны быть перенапряжены все ресурсы: финансовые, экономические, производственные. А на второй год войны я этого у вас не вижу", — пояснил военный аналитик.

В качестве примера Агиль Рустамзаде приводит факт передачи Украине американских баллистических ракет ATACMS.

"Мы знаем, что переданы ATACMS с кассетными боеприпасами. На удалении в 165 километров этими ракетами можно уничтожать склады, тыловую инфраструктуру, мосты. Но надо понимать, что количество этих ракет имеет большую роль. Да, вы раз запустили ATACMS (по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске. — Ред.) поразили 10–12 вертолетов и среди них был всего один [боевой] вертолет Ка-52, а остальные — транспортные, которых у россии более тысячи. То есть, вы понимаете уровень истощения. Почему я и говорю, что Украине нужно вставать на военные рельсы, ведь у вас есть ракетные программы. Если вы сами сможете выпускать по 50–100 ракет в день, вам не надо будет ждать настроения Байдена, в каком количестве он будет передавать эти ATACMS", — резюмировал эксперт.

Напомним, что президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса новый пакет помощи на 100 миллиардов долларов, в который войдут деньги на помощь Украине.

Первую часть интервью с Агилем Рустамзаде читайте на сайте "Телеграф" в понедельник, 23 октября, утром.