"Получили – распишитесь – и идите": вдову бойца возмутил отказ ТЦК торжественно вручить посмертную награду

Орден "За мужество" опрокидывали между военнослужащими Харькова, Харьковской области и Киева.

Жена Игоря Корчака — военного, погибшего при обороне Киевщины еще в начале полномасштабной войны, пытается добиться торжественного вручения посмертной награды. Сначала это не удосужилась сделать воинская часть, где служил мужчина, а затем и Соломенский терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), куда был передан орден.

Чиновники уверены: сейчас "такое время", что награду можно отдать вдове в обычном рабочем кабинете. Но женщина полна решимости добиваться достойного чествования памяти дорогого человека.

К началу полномасштабного вторжения семья Корчак уже несколько лет жила в Киеве. Глава семьи 28-летний Игорь, уроженец Харьковской области, имел за плечами военный опыт — прошел АТО/ООС, был тяжело ранен, в результате получил инвалидность, и несмотря на это снова стал на защиту Родины.

Для Игоря Корчака (сидит на переднем плане) борьба за Украину началась еще в 2014 году.

- На войне мой муж был с 2014 года. Сначала в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", затем воевал в десантно-штурмовых войсках, был гранатометчиком-минометчиком, — рассказала "Телеграфу" Юлия Корчак. — В 2017 году Игорь получил тяжелое ранение, после которого почти ничего не слышал, левая рука очень плохо работала, остались осколки в легких. Он получил II группу инвалидности и был признан ограниченно годным в военное время. 24 февраля 2022 года его вызвали в Соломенский военкомат, но он вернулся, потому что не прошел медкомиссию. Но через два дня сказал, что не может оставаться в стороне и присоединился к одному из ТРО, а затем его прикомандировали к только созданной части А7107 (отдельный стрелковый батальон ВСУ. — Ред. )

По словам Юлии, мужа назначили командиром отделения, в составе подразделения он с собратьями защищал Киевщину, здесь и погиб 24 марта 2022 от пулевого ранения в голову. Эта трагическая весть застала женщину в Польше, куда она уехала, как и многие украинки, спасая детей.

— Хоронила своего мужа я по видеосвязи, потому что и детей не могла везти в Киев, ведь как раз вокруг столицы велись активные боевые действия, и оставить за границей их было не с кем, — продолжила рассказ Юлия. — Вернулись мы на Украину только на сороковый день после смерти Игоря. А три месяца назад я узнала, что муж был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Согласно закону, вручение государственных наград должно производиться "в обстановке торжественности и широкой гласности" (порядок прописан в указе президента Украины №138/2003 от 19 февраля 2023 года. — Ред .). Но из воинской части позвонили по телефону даже не мне, а отцу Игоря, и предложили отдать орден из рук в руки в Харькове, потому что сам муж и его семья из этого региона. Я была в этот момент рядом, слышала этот разговор и, конечно, возразила, сославшись на соответствующий порядок.

Тогда представители подразделения предложили передать награду в Нововодолажский ТЦК и СП, то есть по месту рождения Игоря. Я объяснила, что его призывали в Киеве через Соломенский ТЦК и СП, поэтому договорились, что орден будет направлен туда, потому что в военкомате есть возможность сделать все, как положено.

В 2017 году Игорь получил сверхтяжелое ранение, в результате которого имел проблемы со слухом и рукой.

И вот меня на днях набирает сестра и говорит, что ей позвонили по телефону из военкомата и сказали, что нужно забрать орден. Это при том, что я оставляла там свои контакты. Я им перезвонила и спросила, что по поводу награды для Игоря Корчака, услышала в ответ: "Да, приходите в любой день, кроме выходных. Вам отдадут". Я спрашиваю, в курсе ли они, что существует порядок вручения государственных наград, а мне говорят, что "они это делают так".

Это был рядовой сотрудник, еще и работающий неделю. Впоследствии у меня состоялся разговор с полковником Михаилом Савченко — еще одним работником ТЦК и СП, он мне на мое возмущение ответил: "Сейчас такое время, награды вручает в кабинете военный комиссар. По-другому не будет", — добавила жена погибшего бойца.

Юлия отмечает, что случаи такого отношения к памяти военных, когда награду просто отдают "между делом", не единичны. Но есть и другие примеры, когда все же передача орденов или медалей происходит гласно и торжественно, что важно для семей погибших.

В феврале 2023 года Игорь вновь стал в защиту Украины, защищая столицу от оккупантов.

– Я тоже могла бы прийти с нашей общей с мужем дочерью, чтобы она получила орден отца. Но все это должно было бы происходить в такой обстановке, чтобы мы почувствовали благодарность за то, что Игорь, несмотря на свое состояние здоровья, ушел на фронт, — говорит Юлия. — У него были все основания вместе с нами уехать за границу, но он не сделал этого и отдал свою жизнь. А я его посмертную награду мне хотят передать в формате "получили — распишитесь — и идите себе".

Вот такое мы имеем отношение к погибшим воинам и их семьям. И оно начинается с момента, когда ты теряешь мужа. Когда вся от горя "разорвана на куски", имеешь на руках двоих детей, о которых должна заботиться не смотря на свое состояние, но надо собирать документы, по кругу обращаясь то в в/ч, то в военкомат, потому что они либо не ту печать поставили, либо в цифрах ошиблись, либо потеряли денежный аттестат. И так меня гоняли туда-сюда 10 месяцев, но это еще, можно сказать, быстро, потому что есть жены, у которых мужья погибли год или больше назад, но они до сих пор занимаются оформлением статусов и выплат, — продолжает вдова защитника.

Вдова погибшего воина воспользовалась советами и обратится с жалобами в высшее военное руководство.

В комментариях под удалённым постом Юлии вдовы описывали схожие ситуации с вручением наград.

Юлия добавляет, что планирует добиться выполнения сотрудниками Соломенского ТЦК и СП процедуры вручения государственной награды. Для этого она предола ситуацию огласке. Правда, соответствующий пост на ее странице в Facebook был удален за нарушение правил, но она продублировала историю в соцсетях общественной организации "ЖИ.ВА", которая объединяет жен погибших на войне украинцев. Также с жалобой Юлия обратилась в Министерство обороны Украины, Киевскую военную администрацию и на правительственную "горячую линию".

Как сообщал "Телеграф", семьям погибших воинов приходится сталкиваться с разными проблемами, иногда даже на этапе официального признания факта смерти бойца.