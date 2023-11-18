Пиццерийных дел мастер: волонтер из Покровска бесплатно кормит гражданских и помогает военным, но нуждается в сложной операции

Игорь Виноградов выжил во время удара "Искандеров", унесшего жизни 10 человек, а еще 88 получили ранения.

Пока волонтер проходит реабилитацию после травмирования во время ракетного обстрела Покровска в августе этого года, в родном городе продолжают работать его детища – гуманитарная столовая и пиццерия. Долгое время мужчина обеспечивал бесплатно фастфудом тысячи гражданских и военных в прифронтовой зоне Донецкой области, а сейчас пытается возродить собственный бизнес. При этом он продолжает помогать людям, хотя сейчас и сам нуждается в поддержке для восстановления здоровья.

Выжить благодаря пике

Игорь Виноградов родился и вырос на Донбассе, здесь долгое время занимался торговлей одеждой. А несколько лет назад попробовал новую нишу — запустил сеть пиццерий "Моко Пицца": первая появилась в Мариуполе, а последующие — в Покровске и Мирнограде. Планировал расширение, даже нашел помещение в Краматорске, собирался внести оплату и начинать работать, но решил подождать. И, как оказалось, был прав, потому что началась полномасштабная война.

— 24 февраля 2022 года я был в Покровске. Утром начали звонить из пиццерий, потому что не понимали, как действовать, да и некоторые работники не вышли на смену. Я их ободрял, объяснял, что надо работать, — вспоминает в разговоре с "Телеграфом" Игорь. — Но если говорить о Мариуполе, то, как известно, там события разворачивались очень быстро, и мы были вынуждены за несколько дней закрыть наше заведение на Левом берегу. Все продукты оттуда перевезли в пиццерию в центре — там некоторое время дежурили. Только появлялся свет, сразу запускались, но когда город остался без электричества, остановили работу и здесь. Конечно, вывезти какое-то имущество было невозможно, но думали больше о том, чтобы люди спаслись. Наш администратор еще месяц прожила в Мариуполе с двумя работниками. Она их приняла у себя в квартире, потому что девушка была из другого города и некуда было уйти, а парень не мог добраться до своего дома в другом районе. Впоследствии они вместе прятались в подвале и в конце концов смогли вырваться из города. Машина, правда, была побита в дороге, но все, к счастью, уцелели.

Здание, где размещалась одна из пиццерий в Мариуполе, сгорело после одного из обстрелов.

Сам Игорь в это время организовал вывоз печей, холодильников и другого оборудования из Покровска и Мирнограда, потому что и там становилось неспокойно. Новым местом работы и проживания для него временно стал Днепр, где уже вовсю развивалась его волонтерская история.

- Помогать я начал с первых дней, потому что, например, ребята из Покровска пошли в терроборону сразу на первую линию, — продолжает рассказ Игорь. – А они были в пуховиках, джинсах и с автоматами. Так что средства, которые у меня были для оплаты аренды в Краматорске, но так и не были использованы, потратил на приобретение бронежилетов, формы, касок. И подкармливали мы бойцов. Позже с одним из тех, который держал оборону в районе Марьянки, разговаривал, он сказал: "Мы в начале выживали благодаря вашей пицце". Тогда же в первые дни были нарушены поставки продовольствия, да и готовить в окопах было некогда, поэтому такой быстрый перекус решал проблему.

Игр на фото слева от начала полномасштабного вторжения помогает военным, в том числе угощает пиццами.

И когда запустились в Днепре, заключили соглашение с благотворительной организацией World Central Kitchen и начали готовить для жителей Донецкой области. Оставили только два вида пиццы из нашего меню и перешли на более простую технологию. Мы ведь обычно работаем с тестом, которое вызревает три дня в холодильной камере, но здесь нужно было готовить много и быстро, поэтому и отступили от наших традиций. Развозил готовую продукцию сам. Вставал в 5 утра, а возвращался домой около полуночи, потому что делал два рейса из Днепра на Донбасс. Объезжал несколько городов — Угледар, Курахово, Марьинку, Новогродовку, конечно же, родной Покровск, Мирноград и другие. Обычно люди благодарили, только раз в соцсетях нам упрекнули, что лучше бы гречку раздавали. Но я ответил, что ее мы возим тоже, – добавляет волонтер.

Такое сотрудничество длилось несколько месяцев. Затем Игорь решился на возобновление работы пиццерии в Покровске, а параллельно с единомышленниками запустил в городе гуманитарную столовую. Здесь три повара уже больше чем 10 месяцев готовят первое и второе плюс чай, кофе или другой напиток.

В гуманитарной столовой в Покровске уже десять месяцев местные жители могут отведать сытный обед.

— Приблизительно 180 местных жителей могут у нас каждый день пообедать. Это и пожилые люди, просто те, кто оказался в сложной ситуации, — отмечает волонтер. — Постоянного спонсора у нас нет. Иногда те или иные организации, частные лица нам помогают. Например, один предприниматель еженедельно привозит около 30-35 килограммов мяса — вот он с нами уже долгое время. Но потребностей не становится меньше, мы будем рады, если кто-то отзовется и поддержит нас. Даже не столько деньгами, сколько продуктами.

Два обломка у сердца

Рабочие и волонтерские вопросы Игорь сейчас вынужден решать между лечебными процедурами, ведь он до сих пор не оправился от ракетной атаки по Покровску, которую россияне осуществили 7 августа. В тот день с интервалом в несколько десятков минут по центру города враг выпустил "Искандеры", которые унесли жизни 10 местных жителей и спасателей (девять погибли сразу, еще один скончался в больнице через неделю после ракетного удара). Еще 88 человек получили ранения, в их числе и волонтер.

— Я был на работе, когда позвонила по телефону жена и сказала, что было попадание в соседний дом, — вспоминает Игорь. — Через несколько минут приехал домой, проверил, все ли с ней в порядку и присоединился к спасению людей из-под завалов. Достали парня, передали врачам, я возвращался через двор с носилками, снова взрыв и… темнота, в голове только успела промелькнуть мысль: "Это все!" Через мгновение почувствовал, что горю, пекло все тело, пытался перекатываться, так как оказался на земле и не мог встать. Не сразу получилось и открыть глаза, а когда это сделал, увидел вокруг серый туман или пыль. Мимо шли какие-то люди, кажется, полицейские, звал их, но они меня не слышали. Сразу подумал, что-то случилось с моим голосом, а потом дошло, что их, наверное, как и меня, контузило.

Из-за попадания ракеты Игорь получил ожоги, а его тело иссечено обломками. Он чудом выжил.

Потом уже прибежали спасатели, положили меня на что-то и пытались тащить, но я увидел, что в моей квартире окна полностью вывалены. Я требовал от них идти туда, проверить, что с женой. Они отказались, тогда настоял, чтобы меня оставили, я сделаю это сам. Боли на тот момент не ощущал. Как-то поднялся домой, открыл дверь, осмотрел комнаты — жены не было, подумал, что она успела выбраться (позже выяснилось, что это действительно так). Спустился вниз и уже подошел к скорой, которая меня доставила в местную больницу. Еще и там успел походить, но почувствовал головокружение, медики меня быстро подхватили и направили в операционную. Меня всего посекло осколками, два были в груди у самого сердца, в спине, ногах тоже много. К тому же ожоги, но по сравнению с ранами, на которые мне самому страшно смотреть, это были мелочью, — признается волонтер.

Игорь добавляет, что через несколько дней его доставили в Днепр, где снова оперировали, изымая посторонние предметы из тела. Тогда же он услышал от медиков, что чудом остался жив. В общей сложности он перенес десяток вмешательств и это еще не конец.

— Сейчас занимаюсь реабилитацией руки, потому что она не разгибается. Это потому, что в локоть прилетел большой осколок, был перелом и рваная рана, — отмечает Игорь. — Еще один — травмировал челюсть, повредил кости, перебил нерв и часть лица оказалась обездвижена. Есть проблемы со слухом, одно ухо не слышит совсем, другое — где-то процентов на 50. Глаз тоже не может полностью закрываться.

Биоинженеры изготовят для волонтера имплантант для восстановления фрагмента челюсти.

С этой проблемой волонтеру помогает проект "Врачи для героев", в рамках которого биоинженеры изготавливают из медицинского титана потерянные кости лицевого черепа, а медики проводят реконструктивные операции.

По словам кураторки проекта Натальи Лютиковой, история Игоря настолько поразила, что его без раздумий включили в программу, помогающую в первую очередь военным. Сейчас идет сбор средств на имплантат (задонатиты на это можно через сайт БФ "Східна зірка").

Между тем, в ожидании очередной операции сам Игорь мечтает вернуться к родному Покровску и посвятить себя развитию сети пиццерий.

Ната Жижченко – фронтвумен группы "ONUKA" поработала в столичной пиццерии, чтобы помочь собрать средства на гуманитарную столовую.

— Мне тяжело сидеть без дела, хочется и дальше работать и помогать другим, — говорит Игорь. — Сейчас очень сложно продвигать волонтерские проекты, потому что к ним приобщается все меньше людей. Если взять, например, киевлян по сравнению с жителями Покровска, которые сами живут непосредственно в войне и стараются по возможности помочь, то в столице для некоторіх вроде бы войны уже и нет. Бывало, обещали поддержку, но потом исчезали.

Однако мы продолжаем свое дело, гуманитарная столовая работает, передаем бесплатно пиццы в госпиталь. Потому что там хоть и кормят, но что-нибудь вкусненькое съесть в больничных условиях всегда приятно. Функционируют уже как бизнес и три пиццерии – в Киеве (на Троещине), Покровске и Мирнограде, который, кстати, в 40 км от линии фронта. Да, сейчас речь идет больше о выживании, не физическом, а финансовом, но мы не останавливаемся и будем двигаться дальше.