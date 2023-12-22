Вернуть рядового Петренко: в ЕС сидят 150 бригад призывников, но до них нельзя дотянуться

Около 650 тысяч мужчин призывного возраста сейчас находятся в ЕС

В украинском правительстве снова прониклись идеей мобилизации мужчин, которые в начале широкомасштабного вторжения РФ покинули территорию страны. Так, министр обороны Рустем Умеров в интервью немецким СМИ заявил, что украинских военнообязанных за границей "пригласят" приехать в призывные пункты ВСУ, а во власти рассматривают сценарии заграничного призыва и даже санкций для тех, кто проигнорирует приглашение.

Существуют ли механизмы, чтобы вернуть военнообязанного из-за границы и мобилизовать его, и будут ли полезны такие воины на фронте, выяснял "Телеграф".

Еще одна армия за границей

После того, как заявление министра стало резонансным (а иначе и быть не могло), в оборонном ведомстве поспешили прояснить ситуацию, мол, Умерова не так поняли и в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

Впрочем, в действительности же идея как-то вытащить военнообязанных из-за границы уже давно волнует власть. К примеру, глава МВД Игорь Клименко неоднократно заявлял, что нужно работать над возвращением мужчин призывного возраста.

Кроме того, в декабре прошлого года правительство обновило правила военного учета, добавив пункт о том, что зарубежные дипучреждения Украины должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Все это свидетельствует о том, что "выковырять" из-за границы военнообязанных — актуальный вопрос для государства. Тем более, в контексте мобилизации 500 тысяч человек, которых, по словам президента Владимира Зеленского, не хватает военным.

"Нам нужно в месяц 20 тысяч военнослужащих. А если президент говорит, что в следующем году будем проводить деоккупацию, то мало того, что нужно пополнять существующие бригады (а там существенный некомплект), ведь надо еще формировать и бригады, которые будут выполнять задачи по деоккупации. И на все это нужны люди", — объясняет "Телеграфу" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

А военнообязанных за границей хватает, ведь, по данным Евростата, около 650 тысяч мужчин призывного возраста сейчас находятся в ЕС. Этого могло бы хватить для формирования 150 полнокровных бригад. Но! Зарубежная мобилизация имеет три основных вызова, с которыми не так-то легко справиться.

Механизм возврата

В настоящее время действующего механизма заставить военнообязанного вернуться в Украину из-за границы нет.

"Даже не вижу смысла обсуждать, стоит ли возвращать мужчин из-за границы, потому что не существует никакого механизма их вернуть, кроме как просто призывать вернуться добровольно, — комментирует ситуацию "Телеграфу" военный эксперт Евгений Дикий. — Ни одна страна Европы не будет их депортировать, а наши попытки этого потребовать от Европы закончатся тем, что первые же мужчины, по которым мы подадим запросы, смогут обратиться в ЕС с вопросом получения политического убежища, мотивируя это нежеланием воевать. И по законам большинства стран ЕС такие мужчины получат это убежище как пацифисты".

В теории, настойчиво способствовать возвращению мужчин должны были бы украинские консульства, которых обязали вести военный учет.

"Но за то, что человек не стал на консульский учет (а вместе с ним и на военный. — Ред. ), ответственность не предусмотрена", — говорит адвокат Дмитрий Бузанов.

Кроме того, по словам юристов, в самом консульстве вручать повестки не могут.

"И я из практики не слышал, чтобы это хоть раз произошло, — добавляет "Телеграфу" юрист Александр Золотухин . — Украина сможет действовать только в контексте сотрудничества с консульствами. То есть расширять их полномочия, чтобы они проводили оповещения и непосредственно вручали повестки. Но! В консульствах могут вручить только повестку о прибытии для уточнения данных. И понять, почему человек находится за границей и какой срок ему нужно предоставить для уточнения данных — это тоже большой вопрос, потому что у каждого человека свои обстоятельства".

И даже если в консульстве и дадут повестку, это все еще не мобилизационный актив.

"Перед мобилизацией мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию, которая определяет, пригоден ли он к военной службе. А как ее пройти за границей? Только вернуться в Украину", — говорит Бузанов.

Таким образом, мы снова возвращаемся к тому, с чего начали: "В контексте возвращения выехавших за границу, государство по большей части бессильно», — добавляет Золотухин.

Разве что… "Разве что их могут шантажировать определенными ограничениями прав в будущем ", — подчеркивает Золотухин. И это вызов второй:

Санкции

Принять какой-то "чудо-закон", который бы работал за границей и возвращал мужчин из эмиграции, наш парламент не может.

"В государствах ЕС действуют нормы внутреннего законодательства и наше законодательство на них не распространяется. На первом месте в ЕС все же права человека и другие государства не смогут ограничивать права других людей и заставлять их уезжать в Украину", — объясняет Золотухин.

А вот ввести внутренние санкции – легко. Что это может быть? К примеру, блокирование счетов или лишение права свободно распоряжаться своей собственностью в Украине.

"Закон не имеет обратного действия во времени и уехавшие тогда не могут отвечать за это сейчас. Но даже если мы начнем это делать, это будет вмешательством в право собственности, которое гарантировано Конвенцией о защите прав и основных свобод. И даже если наши национальные суды будут отказывать людям в разблокировании счетов, то люди смогут обратиться в ЕСПЧ и с большой вероятностью получить сатисфакцию: компенсацию за то, что судились, а в Украине обязаны будут выполнить решение ЕСПЧ. Более того, санкции будут только стимулировать людей оставаться за границей, закрепляться там окончательно и просто не возвращаться", — комментирует Золотухин.

Впрочем, юристы объясняют, что некоторые санкции действуют уже сейчас. Полулегально.

"Например, человек находится в Германии и у него истекает срок действия украинского паспорта. Он идет в консульство, а там ему говорят, что сначала нужно стать на военный учет. Как представительства государства за границей консульства теоретически смогут использовать такие санкции. И на практике эта схема уже работает. Ко мне обращаются люди с такими вопросами. Но отказ в предоставлении консульских услуг — незаконный. Впрочем, это можно предусмотреть на уровне постановлений Кабмина. Однако в таком случае у наших людей за границей не будет защиты со стороны государства Украины", — уверяет Дмитрий Бузанов.

Есть еще один вариант: "Договариваться с партнерами, чтобы те уменьшали размеры помощи, ведь когда люди будут получать меньшую помощь, начнут возвращаться", — говорит Золотухин.

Но если реализовывать такой сценарий, то возникает третий вызов:

Какие воины будут из принудительно возвращенных?

Будем реалистами: если военнообязанный получает соцвыплаты в Германии и возвращаться не собирается, то даже если вытащить его из ЕС, будет ли такой человек полезен для войска?

Ответ на этот вопрос напрашивается отрицательный, однако собеседники издания уверяют, что польза будет.

"Полезным на фронте может быть любой мужчина. Использовать простое оружие можно научить за один-три месяца. Кроме того, очень много должностей и подразделений, в которых нужно выполнять работу по обеспечению и логистике", — говорит Игорь Романенко.

"Мотивации, возможно, действительно не будет. Что касается эффективности, то когда человек попадает в армию, все зависит от групповой динамики. Это значит, если ты попадаешь в сознательный, нормальный коллектив, где распределены социальные роли, где есть лидер, где ты осознаешь свою значимость, даже при отсутствии мотивации такой юнит может быть полезным», — добавляет «Телеграфу» военный психолог, действующий военнослужащий Андрей Козинчук.

"Практика показывает, что многие люди, которые боялись мобилизации, не хотели служить, но в какой-то момент попали под мобилизацию, они, как говорит один мой друг на фронте — "привоевываются". Очень много достойных защитников из тех, кто начинал как уклонист. Человек же сложное существо, и если в какой-то момент преобладает страх, то это не обязательно, что так будет всегда", — резюмировал Евгений Дикий.

Как видим, у власти отсутствуют реальные рычаги влияния на наших сограждан за границей, а политика санкционного кнута и запугиваний вряд ли будет способствовать желаемому эффекту. Поэтому очевидно, что пора закрывать "офис простых решений" и перейти от угроз к разработке действенной системы убеждения и мотивации военнообязанных.