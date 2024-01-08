Мост в Сарнах на трассе Киев — Ковель открыли для водителей: когда и кому можно по нему ехать

Пока без ограничений проехать можно только по графику

В городе Сарны Ровенской области открыли движение по важному мосту, который находится на трассе Киев-Ковель-Ягодин (так называемая "варшавка"). Мост через реку Случ закрыли на капитальный ремонт еще летом прошлого года, что вызвало неудобства для водителей и необходимость накидывать лишние километры в объезд.

Как объезжали Сарны ранее

В конце декабря технологический мост открыли для движения автотраспорта, однако по графику, рассказал "Телеграфу" депутат Ровенского областного совета Николай Драганчук. Он уточнил, что на праздники технологический мост работал без ограничений, однако сейчас из-за восстановительных работ на нем, движение несколько ограничено.

Мост закрыт на ремонт

"Без каких бы то ни было ограничений мост в Сарнах работает с 6 до 8 часов утра и с 18 до 21 часа вечером. Но это не значит, что в остальное время проехать нельзя – движение происходит если это не мешает проведению ремонтных работ, например, не работает кран. В то ж время проезд всегда открыт для военных, силовых и специальных служб, например, медиков, транспорта, везущего хлеб и т.д.", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

Переехать через Случ в объезд Сарн

По словам Николая Драганчука, кроме технологического моста через Случ есть еще два объездных пути – через село Обирки и Зносичи. Однако в первом случае переправляться придется через деревянный мост, а во втором – через понтонный, что не слишком удобно и отнимает больше времени. Также функционирует "официальный" объезд через поселок Березное, однако он добавляет к маршруту примерно 80 км.

Объезд через Обирки

В целом же, как объяснил Николай Драганчук, на декабрьской сессии облсовета в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ровенской области пообещали завершить ремонт основного моста до конца марта, для чего ремонтные работы идут в три смены. С начала ремонта большая часть автотранспорта выбирает альтернативные варианты — не в объезд по "варшавке", а через Ровно — по трассе Киев — Чоп.

Как обеаеть Сарны через ровно

Тем временем в Киеве расследуют ремонт моста через Днепр, на котором были украдены 24 миллиона гривен.