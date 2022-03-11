Турецкие авиалинии поставили подножку российским туристам: подробности

Ограничения настигают жителей страны-агрессора со всех сторон

Сервисы турецкой авиакомпании Turkish Airlines ограничили возможность для российских граждан свободно покупать билеты для перелетов в другие страны. Теперь выехать за границу, прежде не переплатив, россияне попросту не смогут.

О таком решении компании сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров рф 10 марта.

Главная причина подобных ограничений — проблемы с оплатой покупки билеты с помощью платежных систем Mastercard и Visa. Теперь осуществить любое приобретение "пропуска" в другую страну с территории рф невозможно — причем даже для иностранных граждан.

Пока такие авиасанкции касаются только перелетов самолетами Turkish Airlines в другие страны. Однако если речь идет о внутренних перемещениях, то компания позволяет приобрести билет.

"Таким образом, компания разрешает россиянам выписывать билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в россии. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты (то есть, например – Москва – Стамбул – Мале). Оформить билет без российского участка нельзя", — объяснили российские туроператоры.

Интересно, что в рф всячески пытаются выставить такое решение Turkish Airlines не санкциями, а вынужденными ограничениями из-за сбоев в работе банковских карт.

Напомним, раньше мы сообщали, что на Западе не планируют останавливаться с блокировкой любых экономических привилегий, пока еще доступных россии. Так, США совместно с Европой уже готовят два сильнейших санкционных удара по финансовой системе рф.