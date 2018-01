На самом большом небоскребе в мире показали невероятное лазерное шоу (Видео)

Представление Light Up 2018, в котором был задействован небоскреб Бурдж Халифа, будет внесено в книгу рекордов Гиннесса. В Дубае в новогоднюю ночь был поставлен мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу, увидеть которое собрались десятки тысяч зрителей, сообщает The Telegraph. Шоу Light Up 2018 заменило уже ставший традиционным фейерверк у самого высокого здания в мире – башни Бурдж Халифа.