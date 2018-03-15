В Марокко есть все необходимое для запоминающегося путешествия: богатая культура (представляющая собой смесь арабской, берберской и многих других.

В Марокко есть все необходимое для запоминающегося путешествия: богатая культура (представляющая собой смесь арабской, берберской и многих других европейских и африканских течений), древняя история (эта страна была населена еще со времен Палеолита), разнообразные пейзажи (от океанских пляжей до засеянных полей и от пустынь до заснеженных гор) и вкуснейшая еда.