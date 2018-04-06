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Жуткие места, в которых вы бы не хотели оказаться путешествуя в одиночку (Фото)

Смотрите фото (10)
17:40 Сегодня Телеграф
zefirka.net
Фото: zefirka.net

Новости путешествия: Самые кошмарные места нашей планеты.

Фильмы ужасов пугают нас выдуманными страхами, показывая загробные миры, путешествия в ад и ужасных пришельцев, готовых, чуть что, оторвать голову мирному космонавту.

Но голливудским специалистам стоило бы оглянуться на реально существующие места, способные довести любого здравомыслящего человека до нервного срыва. Итак, перед вами — 10 самых пугающих мест нашей планеты, которые существуют на самом деле.

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Новости путешествия, Достопримечательности мира, Жуткие места, Идеи для необычного путешествия, Идеи для уикенда.
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