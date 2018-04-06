https://telegraf.com.ua/files/2018/04/0_main6-150x90.jpg Путешествия https://telegraf.com.ua/puteshestviya/3997907-zhutkie-mesta-v-kotoryih-vyi-byi-ne-hoteli-okazatsya-puteshestvuya-v-odinochku-foto.html
Жуткие места, в которых вы бы не хотели оказаться путешествуя в одиночку (Фото)
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17:40 Сегодня Телеграф
Фото: zefirka.net
Новости путешествия: Самые кошмарные места нашей планеты.
Фильмы ужасов пугают нас выдуманными страхами, показывая загробные миры, путешествия в ад и ужасных пришельцев, готовых, чуть что, оторвать голову мирному космонавту.
Но голливудским специалистам стоило бы оглянуться на реально существующие места, способные довести любого здравомыслящего человека до нервного срыва. Итак, перед вами — 10 самых пугающих мест нашей планеты, которые существуют на самом деле.
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