Жуткие места, в которых вы бы не хотели оказаться путешествуя в одиночку (Фото)

Фильмы ужасов пугают нас выдуманными страхами, показывая загробные миры, путешествия в ад и ужасных пришельцев, готовых, чуть что, оторвать голову мирному космонавту.

Но голливудским специалистам стоило бы оглянуться на реально существующие места, способные довести любого здравомыслящего человека до нервного срыва. Итак, перед вами — 10 самых пугающих мест нашей планеты, которые существуют на самом деле.