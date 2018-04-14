Самые красивые ночные мегаполисы, завораживающие своей красотой.

Самые красивые ночные мегаполисы, завораживающие своей красотой. Британский фотограф Paul Reiffer сделал головокружительные виды со 128-этажной Шанхайской башни — высочайшего здания в Шанхае, первого по высоте в Китае и второго на данный момент в мире. И хотя эта башня меньше, чем Бурдж Халифа, смотровая площадка здесь находится на высоте 561м, а Дубае — 556м. Посмотрим ночной вид с шанхайской башни, а также другие ночные города мира.