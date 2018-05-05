Посещение подобных мест гарантирует любителям экстрима выброс адреналина. Подобные развлечения пользуются огромной популярностью у туристов.

Посещение подобных мест гарантирует любителям экстрима выброс адреналина. Подобные развлечения пользуются огромной популярностью у туристов. 1. Тропа смерти, гора Хуашань, провинция Шеньси, Китай Эти головокружительные снимки показывают туристам навигацию через чрезвычайно узкий и коварный проход вдоль скалы на живописных горах. Перевал был построен более 700 лет назад отшельниками, жившими глубоко в горах.