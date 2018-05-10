Женщины, которые занимают много места в общественном транспорте.

Женщины нередко упрекают мужчин в том, что они занимают много места. Это одна из популярнейших претензий феминисток, которым не нравится, как представители сильного пола устраиваются в общественном транспорте. В этой подборке вас ждут жительницы Нью-Йорка, целенаправленно или бессознательно копирующие действия мужчин, широко расставляя ноги, ставя рядом с собой большие сумки и занимая место, которого бы хватило на нескольких человек.