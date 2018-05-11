Яркие снимки древнейшего населения далекой Новой Гвинеи.
Яркие снимки древнейшего населения далекой Новой Гвинеи. Здесь нет банков, интернета, IP-телевидения и социальных сетей. Они просто живут в гармонии с природой и одержимы духом крокодила.
Яркие снимки древнейшего населения далекой Новой Гвинеи. Здесь нет банков, интернета, IP-телевидения и социальных сетей. Они просто живут в гармонии с природой и одержимы духом крокодила.
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