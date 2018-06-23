Джеймс Моллисон фотографировал детские игровые площадки по всему миру от Норвегии и до Японии, включая Мексику, Россию, Индию и Кению.

После своего нашумевшего проекта "Где спят дети", и его второй части, фотограф Джеймс Моллисон (James Mollison) вернулся с новым проектом, на этот раз он решил показать зрителям, где играют дети из разных стран мира. В рамках своего проекта Джеймс фотографировал детские игровые площадки по всему миру от Норвегии и до Японии, включая Мексику, Россию, Индию и Кению.