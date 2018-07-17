Подборка фотографий повседневной жизни в Индии.
Подборка фотографий повседневной жизни в Индии. В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.
Подборка фотографий повседневной жизни в Индии. В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.
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