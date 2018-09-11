Виртуальная экскурсия по Хорватии, от которой ты будешь в восторге.

Виртуальная экскурсия по Хорватии, от которой ты будешь в восторге. Этот регион был заселен с доисторических времен. Вдоль побережья Адриатического моря в Хорватии находятся более тысячи островов, а горы пронизаны удивительными пещерами и карстовыми образованиями. Хорватии располагаются 444 охраняемые природные территории, которые составляют 8.5 % об общей площади страны. Сегодняшнее путешествие по Хорватии запомнится вам надолго!