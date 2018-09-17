Фантастические фотографии Исландии, от которых у вас перехватит дух.
Фантастические фотографии Исландии, от которых у вас перехватит дух. Необязательно лететь на Марс, чтобы увидеть неземные пейзажи, можно приехать в «Ледяную страну» — Исландию.
Фантастические фотографии Исландии, от которых у вас перехватит дух. Необязательно лететь на Марс, чтобы увидеть неземные пейзажи, можно приехать в «Ледяную страну» — Исландию.
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