Серий скучный дом, который после реставрации стал жемчужиной улицы.

Серий скучный дом, который после реставрации стал жемчужиной улицы. Безликий дом середины прошлого века был эффектно обновлён и расширен в соответствии с современными архитектурными и технологическими требованиями и потребностями заказчика. Существующая крыша была полностью удалена, а на её месте появился минималистский павильон, в котором разместились главная спальня, кухня-столовая и просторная крытая терраса с лестницей к круглому бассейну во дворе. В будущем этот уровень планируется под «родительскую квартиру», а нижний отдан детям. Новый проект руководствуется принципами аутентичности и регенерации оригинального здания с максимальным учётом духа времени и места. Намерение архитекторов состояло в том, чтобы полностью сменить первоначальную уличную картину, вследствие чего новые элементы здания были выполнены с использованием местного народного языка с эклектичным сочетанием форм, материалов, текстур, цвета и игры пропорций. В частности, на уличном фасаде использованы два вида кирпича, габионы, стекло и декоративные бетонные блоки на новом уровне.