В этом обзоре фотографии из такой далёкой и абсолютно чужой жизни в 1940-х годах в Калифорнии.

В этом обзоре фотографии из такой далёкой и абсолютно чужой жизни в 1940-х годах в Калифорнии. В кадре никаких постановок – только кадры из обычной жизни американцев и американок. Пальмы, пляжи, особняки – настоящая американская мечта! И даже не верится, что в этой мечте находилось место для простых людей.