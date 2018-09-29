В этом обзоре фотографии из такой далёкой и абсолютно чужой жизни в 1940-х годах в Калифорнии.
В этом обзоре фотографии из такой далёкой и абсолютно чужой жизни в 1940-х годах в Калифорнии. В кадре никаких постановок – только кадры из обычной жизни американцев и американок. Пальмы, пляжи, особняки – настоящая американская мечта! И даже не верится, что в этой мечте находилось место для простых людей.
украинцы "благодаря" этой мрази, всяким порошенкам, луценкам, ляшкам , парубиям, турчиновым, бойкам, рабиновичам, левочкиным и прочая и прочая ... сейчас живут хуже чем американцы в конце 40х годов... Твари геноцидные, народ Украины проклинает эту мразь , которая жирует на крови !