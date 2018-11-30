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Пятница, 30.11.2018
Простые моменты жизни повседневной Японии (Фото)
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Простые моменты жизни повседневной Японии (Фото)

Японский фотограф Шин Ногучи рассказывает о повседневной жизни в Японии. Он ловит своеобразные, сюрреалистические и странно красивые формы и ситуации, которые происходят, когда люди не думают, что кто-то смотрит. Подход Шина к искусству сдержанный, поэтичный и загадочный, что позволяет художнику находить тонкости и сложности японской культуры, не полагаясь на постановку, без искажений или хип-фотосъемки. Объясняя свою философию, он говорит: "Уличная фотография всегда проектирует правду".
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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Япония, Люди, Жизнь, Фотограф, Шин Ногучи.
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