Простые моменты жизни повседневной Японии (Фото)

Японский фотограф Шин Ногучи рассказывает о повседневной жизни в Японии. Он ловит своеобразные, сюрреалистические и странно красивые формы и ситуации, которые происходят, когда люди не думают, что кто-то смотрит. Подход Шина к искусству сдержанный, поэтичный и загадочный, что позволяет художнику находить тонкости и сложности японской культуры, не полагаясь на постановку, без искажений или хип-фотосъемки. Объясняя свою философию, он говорит: "Уличная фотография всегда проектирует правду".