Скачать
Четверг, 06.12.2018
Африка: любопытные факты об самом жарком континенте в мире (Фото)
1 / 102

Африка: любопытные факты об самом жарком континенте в мире (Фото)

Один из самых удивительных континентов в мире —Африка. Некоторые ученые считают, что именно в Африке зародилась первая жизнь на Земле. Африка одновременно самая бедная и богатая в мире. Ведь именно здесь наблюдается практически самый низкий уровень жизни. При этом можно выделить земли, богатые растительным и животным миром, который захватывает своей невероятностью. Далее предлагаем почитать больше интересных и захватывающих фактов об Африке.
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Факты, Африка, Традиции, Страна, Фото, Пустыня, Пейзажи, Континент, факты об Африке.
14:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь