Африка: любопытные факты об самом жарком континенте в мире (Фото)

Один из самых удивительных континентов в мире —Африка. Некоторые ученые считают, что именно в Африке зародилась первая жизнь на Земле. Африка одновременно самая бедная и богатая в мире. Ведь именно здесь наблюдается практически самый низкий уровень жизни. При этом можно выделить земли, богатые растительным и животным миром, который захватывает своей невероятностью. Далее предлагаем почитать больше интересных и захватывающих фактов об Африке.