Идеальные места, чтобы сбежать от людей (Фото) Бешеный темп современной жизни, непрекращающаяся череда забот и вечные стрессы выматывают многих. И так порой хочется бросить все, закинуть подальше ноутбук, отключить телефон и побыть наедине с собой и природой. Желательно в каком-нибудь красивом уединенном месте на краю мира.