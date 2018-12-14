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Пятница, 14.12.2018
Идеальные места, чтобы сбежать от людей (Фото)
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Идеальные места, чтобы сбежать от людей (Фото)

Бешеный темп современной жизни, непрекращающаяся череда забот и вечные стрессы выматывают многих. И так порой хочется бросить все, закинуть подальше ноутбук, отключить телефон и побыть наедине с собой и природой. Желательно в каком-нибудь красивом уединенном месте на краю мира.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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