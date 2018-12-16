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Воскресенье, 16.12.2018
Спина дракона: необычные выступы на побережье города Баррика (Фото)
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Спина дракона: необычные выступы на побережье города Баррика (Фото)

Эти необычные выступы, вырывающиеся из-под воды и по виду напоминающие спину дракона - не что иное, как турбидиты на побережье испанского города Баррика, который с севера омывается Бискайским заливом. На территории города преобладает холмистый рельеф. Береговая линия изрезана, над водой вздымаются утесы, которые сменяются песчаными пляжами и заливами.
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Испания, Путешествия, Фотографии, Снимки, Город, Побережье, Турбидиты, Баррика.
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