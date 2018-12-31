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Волшебный закат на Аляске и белые ведмеди

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Волшебный закат на Аляске и белые ведмеди
10:42 Сегодня Телеграф loveopium.ru Фото: loveopium.ru

Новости путешествия: Закат на Аляске произвел впечатление и вдохновил французского фотографа на такие снимки, что уж говорить о местных жителях.

Белые медведи на белом снегу — так они обычно предстают перед нами в их естественной среде обитания.

Когда-то 3 недели понадобилось французскому фотографу, чтобы снять эти редкие и красочные кадры с белыми медведями, которые с интересом наблюдают за закатом на Аляске.

Кактовик — это небольшой город на Аляске, население которого составляет менее 300 человек. Национальный Арктический заповедник, находящийся здесь, является местом обитания не только белых медведей, но и лосей, росомах, рысей и медведей гризли.

Это была мать со своими двумя детенышами. Чтобы снять незабываемый момент, фотографу Sylvain Cordier пришлось следовать за ними по пятам 2 недели.

"Мне повезло, потому что я фотографировал очень спокойную и дружелюбную медведицу с детенышами".

"Медведица позволила мне подойти на лодке совсем близко к берегу. Они чувствовали себя очень расслабленными".

Однажды вечером был совершенно незабываемый закат.

Даже поверхность льда начинала принимать красноватый оттенок от заходящего солнца:

В момент самого заката. Медведи остановились и стали наслаждаться буйством красок.

Редкие и необычные фотографии.

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Животные, Аляска, Северная Америка, Фото, Снимки, Белые медведи, Закат.
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