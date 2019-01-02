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Среда, 02.01.2019
Заброшенный парк скульптур Японии: такого вы еще не видели
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Заброшенный парк скульптур Японии: такого вы еще не видели

Около 800 реалистичных статуй были сделаны в 1989 году китайским скульптором для местного бизнесмена Муцуо Фурукава, который хотел сохранить их для потомков. Статуи находятся в деревне под названием Fureai Sekibutsu no Sato, что переводится как "деревня, где вы можете встретить буддийские статуи". Бизнесмен заплатил за скульптуры 6 миллиардов йен (около 54 миллионов долларов).
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Япония, Заброшенный парк, Фуреаи Секибутсу но Сато, Буддийские статуи, Тояма, Муцуо Фурукава.
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